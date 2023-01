Pourquoi acheter une autre voiture qu’une Tesla s’annonce difficile

Tesla opère une radicale baisse des prix de ses véhicules dans le monde entier. Une situation historique qui pourrait lui permettre de mettre une raclée à ses rivaux. Mais cela ne cacherait-il pas également un désamour des clients pour la marque ?

Tesla a toujours été habituée à faire varier les prix de ses voitures sans préavis, du jour au lendemain. En décembre dernier, la marque opérait notamment une baisse sur ses Model 3 et Model Y aux États-Unis, après avoir bradé ses deux véhicules star en Chine. Mais en Europe, les tarifs étaient alors restés les mêmes, jusqu’à ce vendredi 13 janvier, où la berline et le SUV ont profité d’une incroyable chute de leurs prix. Une forte baisse qui rend alors les deux véhicules éligibles au bonus écologique, désormais limité aux voitures de moins de 47 000 euros.

Une situation historique

Pour la toute première fois de l’histoire de la marque, les prix des véhicules Tesla baissent dans le monde entier, et pas seulement dans une région en particulier. En effet, et comme l’annonce le site Electrek, toutes les voitures de la gamme profitent d’une importante chute de prix aux États-Unis, même les Model S et Model X. Une exclusivité pour le marché américain, alors que la berline et le SUV perdent entre 9 et 15 %.

À titre d’exemple, la Model S standard passe de 104 990 à 94 990 dollars (de 97 116 à 87 866 euros en conversion brute) hors taxes, soit une baisse de 10 000 dollars environ (9 250 euros). Le Model X perd 11 000 dollars (environ 10 175 euros), passant de 120 990 à 109 990 dollars (de 111 916 à 101 741 euros environ). Une belle baisse, donc pour les deux modèles historiques de la marque, dont les versions Plaid sont également concernées.

Une situation inédite pour la marque, qui n’avait jusqu’à peu cessé d’augmenter les prix de ses voitures, s’éloignant de sa promesse de vendre une berline abordable à moins de 35 000 dollars, bien qu’une version de la Model 3 affichant ce prix-là fut brièvement commercialisée en 2019. Un objectif qui pourrait finalement être atteint avec le lancement de la Model 2, confirmé à demi-mot depuis quelques mois. Mais voilà que depuis peu, Tesla opère une forte baisse de ses tarifs, allant à contre-courant de la tendance. En effet, Renault a augmenté le prix de sa Mégane E-Tech, quand Dacia a fait la même chose avec sa Spring.

Mais alors, pourquoi cette stratégie de la part de la marque américaine ? Alors que celle-ci a atteint son objectif de livrer un million de voitures en 2022, elle traverse tout de même une mauvaise passe, alors qu’elle possédait un important stock à écouler. Victime d’un certain désamour de la part des clients asiatiques mais aussi américain, malgré une baisse des prix et le retour du programme de parrainage, la firme d’Elon Musk doit donc trouver un moyen de séduire. D’autant plus que Tesla fait face à une forte concurrence des constructeurs chinois, et pourrait vivre la pire année de son histoire en 2023.

Mais la firme d’Elon Musk a pris une décision radicale. Fait historique : les Tesla Model 3 et Model Y n’ont jamais été aussi abordables en Chine. À tel point que la concurrence locale commence à prendre peur, puisque les voitures électriques chinoises concurrentes sont vendues plus cher !

Une solution miracle ?

Mais cette baisse de prix globale dans le monde entier pourrait permettre au constructeur de garder la tête hors de l’eau, voire de mettre une belle raclée à ses concurrents. Les Model 3 et Model Y bénéficiaient déjà d’un bon rapport qualité – prix, mais avec cette baisse, Tesla risque d’asphixier la plupart de ses concurrents.

En effet, en rendant ses voitures aussi accessibles, Tesla pourrait alors séduire massivement les clients, les incitant alors à sauter le pas. Ainsi, il ne serait pas étonnant que le Model Y, qui rencontre déjà un fort succès, notamment en Europe, devienne la voiture électrique la plus vendue au monde au cours des prochains mois.

Pour rappel, le SUV était déjà en novembre dernier la voiture la plus immatriculée sur le Vieux Continent, toutes motorisations confondues. Une belle performance pour le SUV, qui avait déjà obtenu ce titre en septembre dernier. Quoi qu’il en soit, cette forte chute des prix est plutôt inattendue, alors qu’Elon Musk promettait une baisse uniquement si l’inflation diminuait. Or, c’est loin d’être le cas, alors que celle-ci a grimpé de 5,2 % rien qu’en France en 2022. Mais il est vrai que celle-ci commence à légèrement diminuer.

Si vous voulez vous offrir une Tesla, c’est donc le bon moment. En effet, cette baisse historique pourrait bien ne pas durer, alors que le prix des voitures de la marque pourrait grimper au cours des prochains mois. En effet, la firme avait signé un contrat d’approvisionnement en lithium avec Piedmont Lithium, qui comportait une clause stipulant que les prix de cette matière première seraient bloqués. Or, celui-ci a été revu, et l’entreprise souhaite désormais que les prix varient selon le marché.

Mais le coût du lithium a tendance à fortement grimper, avec une hausse 1 200 % au cours des deux dernières années, selon un rapport de Bloomberg. Et cette augmentation devrait alors logiquement se répercuter dans le prix payé par les clients, en attendant l’essor des batteries solides.

