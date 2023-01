La guerre des prix fait rage : Lucid baisse le prix de sa voiture électrique, sauf si vous l’achetez

Après Xpeng et VinFast, c'est au tour de la marque américaine Lucid de prendre des mesures afin de s'adapter à la baisse des prix chez Tesla. Ainsi, les clients pourront profiter de tarifs moins élevés sur la Air, dans certaines conditions. La voiture électrique est alors remisée jusqu'à 7 500 dollars.

Dire que la baisse des prix chez Tesla a fait l’effet d’une bombe est un doux euphémisme. En effet, il y a quelques jours, la marque américaine opérait une énorme évolution de sa politique tarifaire, faisant chuter ses prix jusqu’à 13 000 euros pour sa Model 3, tandis que le Model Y a également profité d’une belle ristourne. Un changement de stratégie inattendu, qui fait suite à la baisse des ventes de la marque, notamment en Chine et aux États-Unis, alors que nous annoncions une année très difficile pour le constructeur américain.

Une nouvelle offre

En baissant aussi fortement ses prix, la firme d’Elon Musk a alors créé une onde de choc sur tout le marché, inquiétant alors ses rivaux et les poussant à agir. Xpeng a par exemple opéré une importante chute de ses tarifs en Chine. Ainsi, les P5 et P7 ainsi que le G3 ont perdu entre 20 000 à 36 000 yuans (environ 2 700 à 4 900 euros). Quelques jours plus tard, c’était au tour du constructeur vietnamnien VinFast d’annoncer la mise en place d’opérations promotionnelles.

Si rien n’a été confirmé quant à une baisse des prix, cela serait fort probable alors que les voitures de la marque coûtent plus cher que les Tesla. Aux États-Unis, le VF8 débute à partir de 59 000 dollars, soit environ 54 413 euros, contre 52 990 dollars (environ 48 870 euros) pour son rival, le Model Y. En France, celui-ci est affiché à partir de 46 990 euros en version Propulsion.

Mais un autre constructeur craint également l’importante baisse des prix chez Tesla. Il s’agit de Lucid, qui a récemment dévoilé de nouvelles versions de sa berline électrique, la Air. Rivale de la Model S, celle-ci est affichée à 154 000 dollars (environ 148 352 euros) dans sa version Grand Touring forte de 819 chevaux.

La firme américaine a donc décidé d’agir, afin de ne pas se laisser distancer par sa concurrente basée au Texas. C’est ainsi qu’elle a annoncé dans un mail envoyé à ses clients la mise en place d’une remise allant jusqu’à 7 500 dollars (environ 6 882 euros). Un montant équivalent à celle proposée par Tesla en fin d’année dernière, et au crédit d’impôt mis en place aux États-Unis sur les voitures électriques.

Sous certaines conditions seulement

Dans le mail, relayé par un internaute sur le site Lucid Forum, la marque explique que « dès maintenant, les clients qui louent une Lucid Air via Lucid Financial Services recevront une réduction automatique de 7 500 dollars sous la forme d’une réduction des coûts« . Concrètement, les clients ayant déjà souscrit à l’offre de leasing pour la berline profiteront tout simplement de mensualités plus basses.

Cette offre ne concerne alors pas l’achat, où aucune remise ne semble être envisagée par la marque. Un moyen sans doute de pousser les clients à opter pour la location, qui serait alors plus intéressante financièrement pour Lucid. Comme le précise le site InsideEVs, le constructeur n’a pas précisé si cette offre concerne toutes les versions de la berline. Pour rappel, la gamme débute avec la Pure, affichant une puissance de 480 chevaux et dotée d’une batterie de 88 kWh.

Ainsi, elle revendique une autonomie de 410 miles (environ 660 kilomètres) selon le cycle américain EPA, moins strict que le WLTP européen. Dotée d’un système 900 volts, la Lucid Air peut encaisser jusqu’à 300 kW, lui permettant de récupérer 322 kilomètres en seulement quinze minutes de charge sur des bornes rapides. En France, on pense notamment à Electra, tandis que Kallista Energy et Lidl proposent jusqu’à 360 kW. De leur côté, Circontrol et Fasned culminent à 400 kW, mais ce dernier ne propose cette puissance qu’aux Pays-Bas pour l’instant.

Tout juste lancée en Europe dans sa version Dream Edition déclinée en deux niveaux de puissance, la Lucid Air sera bientôt épaulée par un SUV électrique tout juste dévoilé. Celui-ci porte le nom de Gravity et devrait rivaliser avec les Tesla Model X et autres Volvo EX90. Il pourrait embarquer une batterie de 118 kWh, offrant une autonomie d’au moins 600 kilomètres.

