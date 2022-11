Lucid Gravity : un premier aperçu du SUV de luxe électrique avec des performances « de supercar »

Après la berline Air, Lucid ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son prochain véhicule sera un SUV, il s'agit du Lucid Gravity. À travers plusieurs clichés, on a découvert sa cabine très volumineuse.

Il s’agit d’un des rivaux de Tesla (et sa Model S) les plus attendus. Cependant, Lucid n’a toujours pas commercialisé sa berline Air en Europe. Cela n’a pas empêché le constructeur automobile américain de dévoiler sa future voiture, un SUV qui entrera en production en 2023 avec de premières livraisons en 2024… pour les Américains.

Trois rangées

Le Gravity sera un gros SUV, à l’image du Tesla Model X ou du Volvo EX90, avec trois rangées qui offriront de l’espace pour sept passagers. On sait aussi que des sièges flexibles permettront des configurations pour cinq ou six personnes, vraisemblablement via une troisième rangée rabattable à plat.

Sur les photos, on peut voir l’une des configurations avec des sièges inclinables à l’allure confortable dans la seconde rangée. Les photos présentent également le toit panoramique Glass Canopy de Lucid, qui s’étend du tableau de bord à la troisième rangée, ce qui devrait amener beaucoup de lumière à l’intérieur.

Au premier rang, l’énorme écran tournera sur l’OS Lucid UX — certainement avec les nouvelles fonctions de streaming SiriusXM et Apple CarPlay qui seront par ailleurs bientôt disponibles sur l’Air — affichées sur les écrans courbés haute définition Glass Cockpit.

Pour le moment, on peut considérer ces visuels comme un avant-goût. Lucid n’a annoncé aucune caractéristique technique, du moins pour le moment, mais il est fort à parier que ce véhicule frôlera les trois tonnes avec une importante batterie de 118 kWh et une autonomie d’au moins 600 km. On peut par ailleurs s’attendre à des performances impressionnantes, Lucid promet « des niveaux de performance de supercar ».

Les quatre versions de Lucid Air sont produites

Ce n’est pas tout puisque Lucid confirme la production des Air Pure (87 400 dollars) et Air Touring (107 400 dollars), les plus abordables, en plus de l’Air Grand Touring (179 000 dollars) et l’Air Sapphire (249 000 dollars). Jusqu’à présent, Lucid n’a livré que la version de lancement, nommée Air Dream Edition.*

Lucid indique également que tous les modèles Air ont été légèrement modifiés pour atteindre un coefficient de traînée de 0,197, devenant ainsi la « voiture de production la plus aérodynamiquement efficace du marché ». En comparaison, la nouvelle Ioniq 6 de Hyundai a un coefficient de traînée de 0,21 et celui de la Model S Plaid est de 0,208.

