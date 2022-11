Voici le plan de la Lucid Air pour cadenasser la Tesla Model S

Le catalogue de la Lucid Air s'étoffe de deux nouvelles versions plus abordables, baptisée Pure et Touring. La version Sapphire entrera quant à elle en production l'année prochaine.

Cela fait un petit bout de temps maintenant que l’on connaît la Lucid Air, alors que la berline électrique très haut de gamme fut révélée pour la toute première fois en septembre 2020. Rivale directe de la Tesla Model S, la création californienne fut d’abord commercialisée sous la forme d’une série spéciale de lancement, baptisée Dream Edition. Une version alors affichée à partir de 169 000 dollars, soit l’équivalent de 162 876 euros selon le taux de change actuel. D’ailleurs, la marque américaine avait annoncé un lancement en Europe, mais la France n’a toujours pas été servie.

Deux versions d’entrée de gamme

Pour rappel, la Lucid Air Dream Edition revendique pas moins de 1 080 chevaux issus de deux moteurs électriques. Une puissance qui passe même à 1 111 chevaux dans sa version Performance, lui permettant alors de rivaliser avec la Tesla Model S Plaid et ses 1 020 équidés survoltés. Plus tard, deux versions de série ont été dévoilées, à savoir la Grand Touring et la Grand Touring Performance, affichant toutes deux des performances de très haut vol.

En effet, la première affiche pas moins de 819 chevaux tandis que la seconde atteint les 1 050 chevaux, pour un 0 à 100 km/h respectivement réalisé en 3,0 et 2,6 secondes. Mais il y a un hic : le prix. En effet, il faut compter au moins 154 000 dollars, soit l’équivalent de 148 352 euros selon le taux de change actuel.

Mais voilà que la marque américaine annonce dans un communiqué le lancement de deux nouvelles variantes plus accessibles, baptisées Pure et Touring – cette dernière avait déjà évoquée en 2022. La commercialisation de ce binôme débutera dans le courant du mois de décembre, afin de séduire une clientèle plus large, mais surtout à mieux concurrencer la Model S, sa rivale de toujours.

Ces deux nouvelles versions se dotent d’une transmission intégrale avec une architecture à deux moteurs. La première revendique une puissance plus conventionnelle de 480 chevaux, lui permettant de réaliser le 0 à 96 km/h en 3,8 secondes. De son côté, la version Touring développe 620 chevaux et effectue le même exercice en 3,4 secondes.

Autonomie en baisse

Ces deux nouvelles arrivantes dans la gamme se dotent d’une batterie de 88 kWh, contre 112 kWh sur la Grand Touring, toujours fournie par LG Chem. Une baisse de capacité qui se ressent bien sûr dans l’autonomie, affichée à 410 miles (environ 660 kilomètres) et 425 miles (environ 684 kilomètres) selon le cycle américain EPA, moins strict que le WLTP européen.

La marque précise que les deux versions peuvent récupérer environ 322 kilomètres en seulement quinze minutes de charge, alors que la Lucid Air peut encaisser une puissance de charge allant jusqu’à 300 kW, grâce entre autres à son système 900 volts. Un record, puisque les modèles de série actuellement commercialisés en Europe comme la Porsche Taycan plafonnent à 270 kW.

À noter qu’une version Pure en propulsion uniquement sera lancée un peu plus tard, dans le courant de l’année prochaine.

Lucid en profite également pour donner quelques nouvelles de sa Sapphire, une version coiffant la gamme du haut de ses 1 200 chevaux issus de l’alliance de trois moteurs électriques. Prévue pour début 2023, celle-ci rivalisera là encore avec la Model S Plaid et réalisera le 0 à 96 km/h en seulement 1,89 seconde, pour une vitesse maximale de 329 km/h.

Pour l’heure, les prix de ces nouvelles variantes n’ont pas encore été dévoilés par la marque, qui vient également d’officialiser son tout nouveau SUV, le Lucid Gravity lors d’un évènement ayant eu lieu il y a quelques jours.

