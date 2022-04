Lucid Air : l’anti-Tesla Model S a sa date de lancement en Europe

Selon un porte-parole de Lucid Motors, la berline électrique Lucid Air fera ses débuts européens dans le courant des mois de juin ou juillet. L’Allemagne serait le premier marché ciblé.

Le segment des berlines électriques n’est peut-être pas le plus disputé de tous – les SUV électriques étant les grandes stars actuelles des catalogues –, mais certains constructeurs lorgnent tout de même cette catégorie de véhicules. C’est notamment le cas de la jeune entreprise américaine Lucid Motors.

En septembre 2020, ce constructeur californien avait fait sensation en levant le voile sur sa Lucid Air : une berline électrifiée à l’autonomie débordante, qui devrait grimper à plus de 830 kilomètres selon la version choisie. Cette concurrente de la Tesla Model S a des atouts à faire valoir qu’elle compte bien exploiter.

Rendez-vous cet été… mais quid de la France ?

À ce propos, les premiers clients européens devraient bientôt pouvoir tester la bête et voir ce qu’elle a dans le ventre. Car d’après un porte-parole de la marque qui s’est entretenu avec Autocar, les premières Lucid Air destinées à l’Europe devraient débarquer cet été, en juin ou juillet plus précisément.

Pour l’heure, on ne sait pas quels marchés en bénéficieront en premier, bien que l’Allemagne soit bien partie pour être l’heureux élu. Dans la foulée, Lucid Motors devrait poursuivre son offensive en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Islande, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse ou encore Norvège.

Étonnement, la France n’est pas citée dans cette liste, alors que l’Hexagone constitue un marché européen important en matière de voitures électriques. Ou tout du moins plus important que certaines autres nations susmentionnées.

Plus de 20 000 commandes

Logiquement, Lucid Motors devrait privilégier ses modèles les plus onéreux pour son lancement sur le Vieux continent, dont on ne connaît pas le nombre exact de commandes passées. Au total, le groupe aurait en revanche cumulé plus de 25 000 commandes dans le monde, pour seulement 400 modèles produits dont 300 livrés à ses clients.

Il sera dans tous les cas intéressant de rester à l’affût et d’effectuer un essai complet de cette berline haut de gamme aux ambitions certaines, qui pourrait donner du fil à retordre à la Tesla Model S Plaid.

