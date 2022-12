Annoncée l'année dernière, la future voiture électrique Fisker Pear se fait attendre, mais de récentes photos officielles de la voiture suggèrent qu'elle devrait bientôt être présentée.

Vous avez peut-être déjà entendu parler du constructeur Fisker, dirigé par Henrik Fisker, un homme qui a œuvré pour l’industrie automobile avant de lancer sa propre marque (on lui doit notamment la conception de l’Aston Martin DB9). Même si Fisker ne possède pas la même longue histoire qu’un Volkswagen ou qu’un Toyota, la marque est présente dans le paysage automobile depuis quelques années déjà.

Il y a tout d’abord la nouvelle Fisker Ocean, un SUV 100 % électrique, à prix abordable, qui débute sa commercialisation actuellement avec son toit solaire. Mais il y a aussi eu, en 2011, la Fisker Karma, une berline sportive rechargeable qui n’a pas franchement rencontré le succès escompté.

Fisker enfin sur de bons rails ?

Comme énoncé, la carrière du Fisker Ocean débute actuellement et le SUV américain compte bien faire de l’ombre au Tesla Model Y, notamment via des prix plus contenus.

Pour rappel, le tarif d’entrée de gamme pour la finition Sport sera de 41 900 euros, hors bonus, avec un seul moteur avec une transmission aux roues arrière. Ensuite vient le Fisker Ocean Ultra, avec 610 km d’autonomie sous le cycle mixte WLTP, une transmission intégrale avec deux moteurs et un tarif de 57 500 euros hors bonus. La version haut de gamme Extreme s’échange moyennant 69 950 euros ans pour 630 km d’autonomie et un toit composé de panneaux solaires.

Mais la Fisker Ocean aura bientôt le droit à une petite sœur. En effet, nos confrères allemands d’Auto Bild ont débusqué un prototype de la nouvelle Fisker Pear du côté de Los Angeles. Il s’agit ni plus ni moins dans le style d’un Fisker Ocean avec des dimensions plus compactes. Il devrait mesurer 15 cm de moins, soit environ 4,55 mètres. L’empattement et les porte-à-faux seront réduits par rapport à l’Ocean, tandis que le prototype se pare d’énormes jantes de 22 pouces.

Dans une très courte vidéo publiée sur le compte Instagram du patron de la marque, on peut apercevoir la Fisker Pear rouler dans la rue d’une ville américaine.

Henrik Fisker avait précédemment déclaré que cette voiture « sera un véhicule électrique révolutionnaire qui n’entrera dans aucun segment existant ». Et effectivement, au vu des photos, ce modèle semble se situer à mi-chemin entre un SUV, un crossover et une compacte.

Un LiDAR pour la Fisker Pear ?

Lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2022, Fisket avait annoncé que la Pear profiterait d’une grande connectivité et de nombreuses aides à la conduite. L’un des teasers montrait une face avant arborant un capteur semblable à un LiDAR, ce qui présage un système de conduite autonome très avancé. La voiture pourra aussi recevoir des mises à jour OTA.

Fisker a déjà annoncé que la voiture sera disponible sous deux configurations : en propulsion avec un seul moteur et en transmission intégrale avec deux blocs électriques. Elle proposera également deux packs batteries qui devraient être ceux de la Fisker Ocean. Les autonomies devraient être donc assez similaires.

Ce véhicule sera proposé à partir de 29 900 dollars aux États-Unis. Les réservations sont d’ailleurs déjà ouvertes. La voiture devrait arriver sur les routes américaines en 2024. En cas de lancement en France, les prix devraient être légèrement plus élevés.

