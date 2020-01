Aperçu du Fisker Ocean, le SUV électrique concurrent de la Tesla Model Y

Après un peu de retard, le SUV électrique Fisker Ocean a finalement fait ses débuts au CES 2020. Fisker a donc annoncé un concurrent à la Model Y à un prix beaucoup plus agressif, mais la production ne devrait pas commencer avant 2021 avec les premières livraisons dès 2022.

Pendant que les Mercedes-Benz de ce monde présentaient au CES 2020 les concepts les plus futuristes possibles, le fabriquant Fisker a profité du salon pour présenter un véritable véhicule, le SUV électrique Fisker Ocean. L’automobile se démarque par sa conception qui se veut écologique, grâce notamment à l’utilisation d’un toit solaire, de cuir végane et de matériaux recyclés, comme des jeans et des bouteilles de plastique.

Il a tout de même de la gueule, le nouveau véhicule du designer danois Henrik Fisker. Les amateurs de moteurs vont devoir attendre encore un peu avant de connaître sa fiche technique, mais les technolophiles apprécient déjà notamment son habitacle, avec son grand écran tactile recourbé sur le tableau de bord.

Les bancs sont aussi plutôt futuristes, avec le logo lumineux de la voiture à l’avant et un petit téléviseur intégré à l’arrière, qui donne l’impression que le siège est en fait un scaphandre. C’est d’ailleurs avec ces écrans que les passagers pourront essayer le mode karaoke de la voiture (vrai de vrai).

Le SUV devrait offrir une autonomie allant jusqu’à 480 kilomètres, selon les conditions. Notons que le toit électrique ne prolonge pour sa part que marginalement la portée, avec un ajout d’environ 1600 km par année seulement, selon les estimations de Fisker.

Une nouvelle façon d’acheter

La plus grande nouveauté du Fisker Ocean est probablement son modèle d’affaires. Fisker compte en effet être le premier détaillant automobile entièrement numérique, sans aucun concessionnaire.

La seule façon de commander le véhicule (vendu à partir de 37 500$, soit un peu moins de 33 500 euros) sera avec l’application mobile de l’entreprise. Outre l’achat, Fisker permettra de le louer pour un prix mensuel fixe, sans contrat à long terme et avec toutes les réparations et l’entretient inclus.

Les premiers Fisker Ocean seront produits vers la fin 2021, mais la majorité des ventes anticipées ne seront pas livrées avant 2022.