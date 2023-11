Bientôt 2 millions de kilomètres pour cette Tesla Model S, mais attention aux moteurs

Un conducteur allemand a réussi à parcourir plus de 1,9 million de kilomètres au volant de sa Tesla Model S, tandis qu'il vise les 2 millions. Mais gare aux apparences pour cette voiture électrique.

Si l’idée d’acheter une voiture électrique séduit de plus en plus d’automobilistes, comme le montrent les chiffres de ventes, certains sont encore inquiets. Et pour cause, l’autonomie reste un frein important, tout comme le prix. Par ailleurs, certains craignent également que la batterie ne s’use de trop et que la voiture se dégrade globalement au fil du temps. Pourtant, la durée de vie théorique d’une batterie n’est pas un problème comme nous l’avons vu dans un dossier dédié.

Pari (presque) réussi !

On sait que cela est le cas sur les voitures électriques, mais tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. Tesla nous prouve par exemple par des rapports que la dégradation de ses batteries est assez minime. En effet, le dernier en date nous informe que le pack des Model S et Model X ne perd que 12 % après environ 321 800 kilomètres. Ce qui est plus qu’honorable et assez rassurant pour les clients.

Globalement, les Tesla sont des voitures assez résistantes qui tiennent dans le temps. Un peu plus tôt dans l’année, un automobiliste l’avait prouvé en réussissant à parcourir plus de 1,7 million de kilomètres avec sa Tesla Model S. Il s’agit de Hansjörg von Gemmingen, dont le nom est même inscrit dans le livre Guinness des records puisque sa voiture est l’électrique la plus kilométrée dans le monde comme l’indique l’Argus.

1.9 verschlafen🙈 pic.twitter.com/2J72Rmiu0G — Hansjörg von Gemmingen – Hornberg (@gem8mingen) November 14, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Une belle prouesse pour celui qui annonçait vouloir atteindre la barre des deux millions de kilomètres. Et bien, c’est quasiment chose faite, comme il l’indique sur son compte X (anciennement Twitter). En effet, sur la photo postée en ligne, on voit que son compteur a dépassé les 1,9 million de kilomètres. Une belle prouesse pour ce passionné de voitures électriques, qui avait déjà dépassé les 600 000 kilomètres au volant de sa Tesla Roadster.

Sur le papier, cela laisse bien évidemment rêveur. Mais dans les faits, on découvre en fait que cela n’a rien de très miraculeux. Et pour cause, cette incroyable distance n’a pas été parcourue avec un seul moteur et un seul pack de batterie, bien au contraire. Car la berline électrique, rivale de la BYD Seal est passée à de nombreuses reprises au garage durant sa longue vie.

Neuf nouveaux moteurs

Les journalistes de l’Argus ont réussi à obtenir des informations sur ce conducteur allemand, qui a atteint le million de kilomètres avec sa Model S P85+ en 2019. Il s’avère que ce dernier a en fait dû changer pas moins de neuf fois le moteur de sa berline électrique, pour des pannes diverses et variées. Ce qui donne une espérance de vie moyenne de 140 000 kilomètres. Mais ce n’est pas tout, car la batterie a quant à elle été remplacée trois fois.

Pour mémoire, Tesla garantit 70 % de la capacité de la batterie après 8 ans ou 240 000 kilomètres pour la Model S. Au-delà, c’est donc au propriétaire de payer pour le changement, qui coûte environ 10 000 euros. Mais pas question pour Hansjörg von Gemmingen de se débarasser de sa voiture. D’ailleurs, ce dernier nous donne quelques conseils pour atteindre une aussi grande longévité.

L’homme explique qu’il est préférable de limiter les charges rapides, notamment sur les Superchargeurs, qui endommageraient la batterie dans certains cas. C’est pour cela qu’il conseille également de ne pas dépasser les 80 % de charge si possible, afin là encore d’éviter d’abîmer les cellules. L’idéal est également de préconditionner la batterie avant de brancher la voiture afin qu’elle soit à une température optimale.

Des conseils valables surtout avec les batteries à la chimie intégrant du cobalt. Les batteries sans cobalt, LFP, semble beaucoup moins sensibles aux charges rapides et à la recharge au-delà des 80 %.

De quoi atteindre les 500 000 kilomètres, comme ce chauffeur de taxi propriétaire d’une Model S ? Peut-être ! D’autant plus que ce dernier n’a encore jamais changé la batterie, qui ne s’est dégradée que de 12 % depuis le début de la vie de la voiture.