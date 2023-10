Grosse baisse de prix pour la Smart #1 électrique, mais attention à l’autonomie

Smart dévoile une nouvelle version de sa voiture électrique #1 : la Pro. Elle coûte beaucoup moins chère que la Pro+, puisqu'il est question d'une baisse de prix de l'ordre de 5 000 euros. Mais attention, car pour arriver à ses fins, Smart a intégré une batterie beaucoup plus petite, qui réduit donc l'autonomie de la Smart #1 Pro.

La Smart #1 est disponible depuis plusieurs mois en différentes finitions : Pro+, Premium, Launch Edition, Pulse et BRABUS. Toutes ces finitions intègrent une batterie d’une capacité de 66 kWh, permettant d’annoncer au constructeur sino-germanique (issue de l’alliance entre Mercedes et Geely) une autonomie comprise entre 400 et 440 km selon la motorisation. Le prix de départ, en France, est actuellement de 40 315 euros en version Pro+.

5 000 euros de moins pour 130 km d’autonomie

Bonne nouvelle : une version Pro vient de faire son apparition en Allemagne, 5 000 euros moins chère que la version Pro+ comme on peut le lire dans ce communiqué de presse. Ce qui donne, outre-Rhin, un tarif de départ de 37 490 euros, puisque la version Pro+ est commercialisée à 42 490 euros en Allemagne. On peut donc s’attendre à un tarif d’environ 35 000 euros en France, ce qui permettrait à la Smart #1 de venir faire un peu d’ombre à ses concurrentes, notamment la MG4.

Avec le bonus écologique de 5 000 euros, on tomberait donc à 30 000 euros. Mais attention, car elle ne devrait plus être éligible au nouveau bonus à partir de 2024 à cause de sa fabrication en Chine. Il faut donc que la livraison se fasse avant le 15 mars 2024 pour avoir le droit au bonus.

Mais cette baisse de prix n’est pas anodine. Elle est le fruit de l’intégration d’une nouvelle batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de plus faible capacité que la batterie NCM (Nickel Cobalt Manganèse) des autres finitions. On passe ainsi de 66 à 49 kWh de capacité brute. Ce qui se traduit, dans les faits, par une autonomie annoncée de 310 km sur le cycle d’homologation mixte WLTP.

Une recharge toujours aussi rapide

La bonne nouvelle, c’est que la recharge rapide est toujours de la partie, avec un 10 à 80 % réalisé en moins de 30 minutes, grâce à une puissance maximale de 130 kW (contre 150 kW avec la plus grande batterie). Les rares longs trajets ne seront donc pas impossibles à réaliser, à condition de s’arrêter régulièrement sur des stations de recharge rapide pour faire le plein d’électrons.

La Smart #1 Pro reprend la motorisation de sa grande sœur la Premium comme on peut le voir dans ce document technique, avec un moteur sur l’essieu arrière (propulsion) d’une puissance de 200 kW (271 ch) et un couple de 343 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et d’atteindre la vitesse maximale de 180 km/h.

Pas de mauvaise surprise du côté de l’équipement, puisque la version Pro de la Smart #1 reprend tout ce qu’on peut trouver sur la version Pro+, avec notamment toutes les aides à la conduite et au stationnement.

Prix et disponibilité en France

La nouvelle Smart #1 Pro sera disponible à la commande à partir du milieu de l’automne, soit aux alentours de début novembre. Les premiers pays européens servis seront l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie et la Suisse. Il faudra encore attendre un peu avant d’avoir le prix détaillé pour la France qui devrait tourner autour de 35 000 euros.