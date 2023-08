La nouvelle Tesla Model 3 Highland restylée est déjà en France

Evoquée depuis plusieurs mois et déjà aperçue sur les routes, la Tesla Model 3 restylée, aussi connue sous le nom de Highland se fait encore attendre. La berline électrique a récemment été vue dans une station Superchargeurs en France, confirmant son arrivée imminente.

Dire que la Tesla Model 3 restylée (Highland) se fait attendre est un doux euphémisme. En effet, cela fait déjà un petit bout de temps qu’elle fait parler d’elle puisqu’en fin d’année dernière, nous évoquions déjà son arrivée prochaine.

Pourtant, lors de son Investor Day organisé le 1er mars dernier, Elon Musk ne disait pas un mot sur la berline électrique, ni même sur sa Model 2 également très attendue. Forcément, la déception était au rendez-vous. Mais depuis, de nombreux indices semblent nous indiquer que le constructeur va bientôt lever le voile sur cette nouvelle version, connue sous le nom de Highland.

À la fin du mois de juillet, la production de la Model 3 avait été mise en pause, ce qui avait relancé les rumeurs d’arrivée prochaine de la nouvelle mouture. Selon les dernières informations, celle-ci devrait justement voir le jour au cours du mois de septembre, tandis que la fabrication de l’actuelle version serait stoppée en août. Mais rien n’a encore été confirmé à ce sujet.

