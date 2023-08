La Tesla Model 3 restylée ! Sujet de prédilection des médias qui aiment tant en parler... sans vraiment en savoir grand-chose. Elle arrive « prochainement », selon des sources aussi précises que ma boule de cristal. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, mais miracle ! Elle a été vue aux États-Unis, en Chine, et même en Europe récemment. Espérons qu'un jour, elle se décide à se montrer vraiment, pour qu'on puisse enfin parler d'autre chose.

Le renouvellement du modèle emblématique de Tesla, la Model 3, est sans aucun doute l’un des sujets les plus chauds du moment dans l’industrie automobile. Bien que le modèle actuel ait subi quelques modifications au fil des années, c’est la première fois en six ans que le visage de la Model 3 connaîtra une métamorphose.

Les prototypes de ce qui est désormais connu comme le « Projet Highland », que l’on appelle Model 3 restylée, ont été aperçus à la fois aux États-Unis et en Chine ces derniers mois. Mais, récemment, c’est en Europe que la berline revisitée a fait une apparition, précisément sur l’autoroute A4, près de Lichtenau en Allemagne. Cette observation a de quoi intriguer : il est surprenant de la voir si loin de la Gigafactory Berlin située à Grünheide, près de Berlin. Cependant, Tesla sait comment garder le mystère, ayant soigneusement camouflé les détails du véhicule.

La question brûlante pour les aficionados de Tesla en France demeure celle de l’origine de fabrication de cette nouvelle Model 3. En effet, le bonus écologique, qui doit prochainement inclure un score environnemental, pourrait potentiellement exclure les véhicules électriques fabriqués hors des frontières européennes. Si Tesla choisit de produire en dehors de l’Europe, la berline pourrait perdre de sa compétitivité sur le marché français.

Présente au salon IAA Mobility à Munich ?

Il se murmure dans les couloirs que Tesla prépare une annonce ou une présentation pour le salon IAA Mobility à Munich, qui ouvrira ses portes dans quelques jours. Mais il convient de garder à l’esprit le modus operandi de Tesla : la firme n’a jamais été du genre à suivre les conventions de l’industrie. Alors, simple rumeur ou véritable stratégie de la part de Tesla pour surprendre ses fans et les médias ?

Malgré les nombreuses fuites et les spécifications qui ont été dévoilées ici et là, beaucoup de questions demeurent sans réponse concernant cette nouvelle Model 3. Quel sera son prix ? Comment sera-t-elle esthétiquement ? Quelles seront ses capacités techniques ? Ses performances ? Il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour obtenir toutes les réponses.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.