Voici la Lancia Ypsilon électrique, une Peugeot e-208 premium dotée d’un drôle d’équipement

Après les premières photos sorties il y a quelques jours, Lancia présente officiellement tous les détails de sa nouvelle Ypsilon. Cette nouvelle voiture électrique reprend la base de la Peugeot e-208, mais avec une touche de chic bien italien... et quelques équipements inattendus. Partons à sa découverte.

Cette fois, c’est la bonne : Lancia est de retour ! Quand bien même la marque est très peu connue du grand public, elle n’en reste pas moins mythique pour les passionnés, avec 118 ans d’existence et une palanquée de modèles qui ont marqué leurs époques.

Une marque plus ou moins laissée à l’abandon pendant des années, ne lui laissant qu’un seul modèle vendu depuis 12 ans en Italie seulement. Le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, etc.), qui détient la marque, a cependant décidé de lui redonner une chance. Cette résurrection commence dès aujourd’hui avec la présentation de sa nouvelle Ypsilon, dans une version bien évidemment 100 % électrique.

Un style très original

Bon, ce n’est pas une si grande surprise que ça, puisque les premières images ont été dévoilées il y a quelques jours. Cette présentation d’aujourd’hui permet toutefois d’y voir plus clair, et d’avoir tous les détails techniques.

Tout d’abord, le style reste bien particulier, avec notamment cette face avant où trône le « calice », cette surface noire laquée où s’intègre une signature lumineuse en Y. Les « vrais » projecteurs, eux, se cachent en dessous, avec eux aussi trois petits points lumineux en Y.

Ce Y lumineux, on le retrouve également à l’arrière, à l’intérieur des optiques rondes et proéminentes. Un bandeau noir les joint ; une référence appuyée à la Stratos, une voiture de sport absolument légendaire des années 1970. Notons enfin le nom « Ypsilon », inscrit en caractères manuscrits.

Lancia Ypsilon // Source : Lancia Lancia Ypsilon // Source : Lancia

Côté dimensions, cette Ypsilon mesure 4,08 m de long pour 1,76 m de large et 1,44 m de haut, soit des dimensions typiques de la catégorie des citadines.

Un habitacle cosy et technologique

L’habitacle de cette nouvelle Lancia n’a qu’un but en tête : vous faire vivre l’expérience de l’art de vivre à l’italienne. Pour cela, la marque s’est rapprochée de Cassina, un célèbre fabricant de meuble italien, pour cette édition de lancement. Le communiqué de presse en met plein la vue, assurant que cet habitacle veut nous plonger dans « une véritable maison italienne« .

Le bleu est omniprésent : sur les sièges, recouverts de velours recyclé, mais également sur les contreportes… et sur la planche de bord, où trône un drôle d’élément. Il s’agit du « Tavolino », que Lancia n’hésite pas à présenter comme « la première table à café présente dans une voiture » — on veut bien les croire.

Ce Tavolino regroupe un espace de rangement, recouvert d’un cuir bleu pour cette édition spéciale, ainsi qu’un plateau où se trouve une station de recharge par induction. Il sera intéressant de savoir à quoi cela ressemble sur les versions « de grande série ».

Pour continuer sur le côté technologique, cette nouvelle Ypsilon dispose de deux écrans de 10,25 pouces, un derrière le volant et un au centre de la planche de bord. Ce dernier dispose d’une surcouche spécifique, baptisé SALA (pour « Sound Air Light Augmentation »), et permet de régler l’audio, la ventilation et l’ambiance lumineuse. Notons une compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

Lancia Ypsilon // Source : Lancia Lancia Ypsilon // Source : Lancia Lancia Ypsilon // Source : Lancia

Petite spécificité : un bouton sur la casquette de la planche de bord, permettant de lancer une commande vocale. Pour le reste de l’habitacle, les sièges sont électriques, chauffants et massants, tandis qu’un filtre d’habitacle permet manifestement de filtrer 99 % des particules nocives présentes à l’extérieur.

Une plateforme reprise de la Peugeot E-208

Les plus observateurs l’auront peut-être remarqué en se penchant sur les photos : cette Lancia Ypsilon reprend la base de la Peugeot e-208, également partagée avec l’Opel Corsa Electric. On retrouve donc, sans surprise, les mêmes caractéristiques techniques.

La petite Lancia reprend donc le moteur de 115 kW / 156 ch, alimenté par une batterie d’une capacité de 51 kWh nets, lui permettant d’annoncer jusqu’à 403 km d’autonomie selon la norme WLTP. Comptez une consommation de 14,3 kWh/100 km en prenant en compte les pertes à la recharge. Recharge, tiens : là aussi, le chargeur de 100 kW est fourni de série, permettant une charge rapide de 20 à 80 % en 24 minutes.

Aucune surprise non plus concernant les aides à la conduite, puisqu’on retrouve un duo « régulateur adaptatif / maintien en voie », de quoi accéder à une conduite autonome de niveau 2.

Une petite chic vendue au prix fort

Reste une question : le prix. On peut légitimement se questionner sur les tarifs de cette petite citadine premium, d’autant plus que la Peugeot e-208 n’est déjà pas donnée, avec un tarif navigant entre 34 100 et 39 300 euros en France (hors bonus écologique).

Cette édition limitée Cassina nous donne un bon premier aperçu : comptez 39 999 euros pour cette édition tout équipée en Italie – seul marché qui bénéficiera de cette version. Il faudra attendre encore un peu pour découvrir les autres versions et les prix français, mais cela nous donne une première indication.

Concluons avec un dernier doute : quel est le bien-fondé de la renaissance de Lancia ? Le groupe Stellantis dispose déjà d’une marque premium se réclamant d’un « luxe différent » : il s’agit de DS, qui propose sa DS 3 E-Tense (aux caractéristiques quasi identiques) à partir de 41 700 euros. Deux marques sur un même positionnement : et si Stellantis se tirait une balle dans le pied ?