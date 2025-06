Autonomie et performances de la Peugeot 208 GTi électrique : cette Lancia fait mieux avec le même moteur

Dévoilée en 2024, la nouvelle Lancia Ypsilon HF arrive bientôt dans les concessions. La petite voiture électrique nous offre une très bonne surprise et fait mieux que la nouvelle Peugeot e-208 GTi sur l’autonomie et les performances.

Lancia Ypsilon HF // Source : Lancia

Souvenez-vous, c’est en 2024 que Lancia est née à nouveau, avec le lancement de la nouvelle génération de son Ypsilon. Un changement radical pour la citadine, qui devient 100 % électrique et qui hérite des dessous des Peugeot e-208 et autre Opel Corsa-e, pour ne citer qu’elles. Et ce n’est pas tout.

Une version encore plus dynamique

Car très vite, le constructeur italien, qui fait désormais aussi partie du groupe Stellantis décide d’aller plus loin. Et c’est ainsi qu’il lève le voile seulement quelques mois plus tard sur la version HF, que nous avions pu découvrir en avant-première.

Cette dernière affiche un tempérament bien plus sportif, inspiré des Abarth 600e et autre Alfa Romeo Junior Veloce. Et voilà que la citadine survoltée s’apprête à faire son arrivée dans les concessions, comme l’annonce le site italien de la marque.

L’occasion pour cette dernière de nous donner quelques nouvelles de son Ypsilon sportive. Et bonne nouvelle, cette dernière l’est en fait encore plus que prévu. Au départ, la firme italienne annonçait un 0 à 100 km/h réalisé en 5,8 secondes. Ce qui est déjà très satisfaisant. Mais il semblerait que ce soit en fait plutôt 5,6 secondes. Une bonne surprise, surtout que la citadine italienne fait donc désormais mieux que la nouvelle Peugeot e-208 GTi. Pour mémoire, cette dernière réalise le même exercice en 5,7 secondes.

Lancia Ypsilon HF // Source : Lancia

La vitesse maximale est quant à elle identique, puisqu’elle culmine à 180 km/h. Cependant, il n’est pas encore exclu que les chiffres pour la sportive tricolore soit revus et mis à jour un peu plus tard. Mais pour l’instant, l’Ypsilon HF fait mieux. Côté puissance, c’est en revanche la même chose, puisque la citadine transalpine est toujours annoncée à 280 chevaux, pour un couple maximal de 345 Nm. Elle devrait récupérer la batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 54 kWh, même si cela n’a pas encore été confirmé.

Le constructeur annonce une autonomie maximale de 370 kilomètres selon le cycle WLTP. Et là encore, la petite Italienne fait plus fort que la Française. Car cette dernière est plafonnée à 350 kilomètres en cycle mixte. Ce qui reste déjà correct, même si elle peut parcourir jusqu’à 433 kilomètres en version standard. Mais on sait que dans tous les cas, ce chiffre baisse à mesure que la puissance augmente, c’est tout à fait normal. Et les deux citadines ne font évidemment pas exception.

Un comportement très sportif

Pour le moment, le constructeur italien n’a pas précisé le temps de charge de la version HF. Mais ce dernier devrait rester proche de la déclinaison standard. Cette dernière demande alors environ 24 minutes pour passer de 10 à 80 %, à une puissance de 100 kW en courant continu. En courant alternatif, le chargeur embarqué peut encaisser jusqu’à 11 kW et la batterie se remplit en 3h10 sur une wallbox à la maison. Ces chiffres restent encore à confirmer pour la variante sportive.

Cette dernière s’offre tout un arsenal d’aides à la conduite pour assurer un comportement le plus exemplaire possible. Elle est notamment livrée de série avec un différentiel à glissement limité Torsen avancé. Elle a aussi le le droit à des freins Alcon. De quoi offrir des performances de haut vol, qui devraient être similaires à celles de l’Abarth 600e, qui nous avait réellement bluffé. Bien sûr, la Lancia Ypsilon HF est aussi reconnaissable par son style plus affirmé, que ce soit à l’extérieur comme à l’intérieur.

Lancia Ypsilon HF // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

En revanche, le constructeur ne communique pas sur son prix pour le moment. Mais pour nous donner une petite idée, la version électrique HF Line démarre à partir de 38 990 euros. Un tarif qui lui permet d’avoir le droit au bonus écologique. Mais est-ce que ce sera le cas pour la variante HF ? Cela reste encore à confirmer pour le moment. A noter que cette dernière a le droit à des jantes de 18 pouces, ainsi qu’un écran tactile de 10,25 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.