Voici les prix de la Lancia Ypsilon, la première voiture électrique de cette marque mythique

Après une présentation en février 2024, la Lancia Ypsilon dévoile ses tarifs français. La première voiture électrique de cette mythique marque italienne, basée sur une Peugeot E-208, veut offrir du luxe à l'italienne, avec des prix en conséquence... mais pas si éloignés de la Peugeot électrique. Voici son prix et ses équipements.

Maintenant que Lancia fait partie du giron de Stellantis (groupe, entre autres, de Peugeot, Citroën ou Opel), elle doit se plier à la stratégie l’électrification massive de la gamme, malgré la prudence de son CEO, Carlos Tavares.

La marque, plus ou moins laissée à l’abandon durant des années, renaît de ses cendres avec l’Ypsilon, une petite citadine basée sur la Peugeot 208. Une version 100 % électrique est bien entendu proposée, et la marque vient de présenter ses tarifs français via un communiqué.

Trois finitions

Cette Ypsilon électrique sera donc proposée en trois versions : Ypsilon, LX (une appellation historique de la marque, vieille de 117 ans) et Cassina. Voici leurs prix :

Ypsilon : 34 800 euros, ramené à 30 800 euros une fois le bonus écologique déduit ;

LX : 37 800 euros (33 800 euros bonus déduit) ;

Cassina : 39 500 euros (35 500 euros bonus déduit)

Si les équipements par finitions n’ont pas encore été précisés, l’Ypsilon veut être une digne représentante de l’art de vivre à l’italienne. On retrouve ainsi une présentation soignée, notamment via une sellerie en Alcantara, sans oublier la technologie de vigueur : écran central connecté 10,25 pouces, conduite semi-autonome de niveau 2, etc.

Une plateforme connue

Les prix pas spécialement bon marché, mais finalement pas si éloignés de ceux pratiqués par la Peugeot E-208, à qui l’Ypsilon reprend la plateforme CMP (comme toutes les voitures électriques Stellantis du segment B, comme la Fiat 600e, la Citroën ë-C4, l’Alfa Romeo Junior, l’Opel Corsa electric et tant d’autres).

On retrouve donc un moteur de 156 ch associé à une batterie de 51 kWh, de quoi promettre jusqu’à 403 km selon le cycle WLTP et une consommation de 14,3 kWh/100 km en prenant en compte les pertes à la recharge. Une recharge qui peut monter jusqu’à 100 kW sur bornes rapides, de quoi passer de 20 à 80 % en 24 minutes.

Notons enfin, plateforme multiénergies oblige, qu’une version mHEV est également disponible. Un moteur essence est alors associé à un petit moteur électrique, de quoi fournir 100 ch, et faire baisser le prix à 24 500 euros « seulement ».

Lancia se lance donc dans l’électrique, avec un sacré travail d’image à fournir pour espérer convaincre la clientèle avide de petites citadines électriques chic. Nous partons bientôt l’essayer, de quoi voir ce que cette petite italienne peut proposer.