On connaît enfin le prix de la première voiture électrique d’Alfa Romeo

Quelques mois après sa révélation, le nouvel Alfa Romeo Junior (ex-Milano) dévoile enfin ses prix. Et ils sont finalement moins élevés que ce que nous craignions, l'Alfo Romeo Junior sera sous la barre des 30 000 euros.

Comme tous les constructeurs automobiles, Alfa Romeo va devoir passer à son tout au tout-électrique, et ce même si la firme accuse un léger retard. Car le groupe Stellantis prévoit de ne plus vendre de voitures thermiques à partir de 2030.

Un tarif moins salé que prévu

Le constructeur italien a évidemment à cœur de rattraper son retard par rapport à d’autres marques du groupe, comme Peugeot ou encore Volkswagen dont les ventes sont tout de même en baisse. C’est dans ce contexte que la firme a levé le voile sur sa première voiture électrique de série, quelques mois après la supercar 33 Stradale en série ultra-limitée. Il s’agit du Junior, un petit SUV compact cousin de la Peugeot e-2008 et de la Fiat 600e, que nous avons récemment pu essayer.

Pour mémoire, ce nouveau venu portait initialement le nom de Milano, une appellation qui ne plaisait en fait pas vraiment au gouvernement italien, du fait que le véhicule était produit en Pologne et non en Italie. C’est ainsi qu’Alfa Romeo a décidé de changer le nom de son SUV, sous la pression des pouvoirs publics. Désormais, celui-ci poursuit tranquillement sa carrière, et commence enfin sa commercialisation. Si les livraisons devraient démarrer à la rentrée prochaine, sans doute au cours du mois de septembre, on connaît enfin officiellement sa gamme et ses tarifs.

Ces derniers n’ont pas encore été annoncés sur le site du constructeur, mais les journalistes de Caradisiac ont réussi à mettre la main dessus. Et bonne nouvelle, le SUV électrique réussit à maintenir un prix plus bas que ce à quoi nous aurions pu nous attendre. Il faut en effet compter moins de 30 000 euros dans sa version d’entrée de gamme, qui embarque cependant une motorisation hybride 48 volts. Mais qu’en est-il de la variante zéro-émission (à l’échappement), qui nous intéresse ici ? Et bien cette dernière démarre à partir de 38 500 euros avec la finition de base baptisée Junior.

Ce modèle d’entrée de gamme embarque le petit moteur de 156 chevaux et 260 Nm de couple, une fiche technique que l’on connaît déjà bien puisque c’est la même sur toutes les voitures électriques du groupe franco-italien. On la retrouve sur le Jeep Avenger et sur la DS 3 E-Tense, sans parler de la Peugeot e-208, entre autres. Pour mémoire, cette motorisation, comme la plus puissante est associée à une batterie de 54 kWh bruts, qui lui permet d’afficher une autonomie de 410 kilomètres selon le cycle WLTP.

Une dotation intéressante

La voiture est compatible avec la charge rapide sur une borne de 100 kW, qui permet de remplir la batterie de 20 à 80 % en moins de 30 minutes selon le constructeur. Mais ce n’est pas tout, car une autre version plus performante, forte de 240 chevaux, est aussi disponible. Cette dernière reprend la motorisation de la Fiat 600e Abarth récemment dévoilée, et affiche un ticket d’entrée de 46 900 euros dans sa version baptisée Veloce. Dans tous les cas, le SUV électrique est donc éligible au bonus écologique de 4 000 euros, qui devrait encore subsister jusqu’en 2027.

Mais alors, à quoi a-t-on le droit avec ce nouvel arrivant dans le catalogue ? On constate que la dotation est plutôt généreuse sur le SUV italien, qui devrait chasser sur les terres de la Tesla Model Y et de la Renault Mégane E-Tech. Même si l’Alfa Romeo Junior ne fait que 4,17 mètres de long, elle est plutôt en face du Volvo EX30.

Parmi les équipements de série, on retrouve entre autres l’écran tactile de 10,1 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, associé à un combiné numérique de 10,25 pouces. Mais ce n’est pas tout, car on profite également des feux à LED, de prises USB-C ainsi que de la climatisation automatique.

Si le sélecteur de modes de conduite ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif avec lecture des panneaux sont livrés de série, ce n’est pas le cas de la conduite autonome de niveau 2. Il faudra, en effet, opter pour la version Technica située juste au-dessus de l’entrée de gamme pour pouvoir en profiter.

À noter qu’une déclinaison de lancement baptisée Speciale sera aussi proposée, affichée à partir de 40 500 euros en électrique. Cette dernière inclut une dotation plus généreuse, avec la navigation GPS, les ports USB-C à l’arrière ou encore les jantes alliage de 18 pouces.