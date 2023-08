Alfa Romeo dévoile sa première voiture électrique, et elle fait vraiment rêver

Alfa Romeo dévoile sa première voiture électrique, la 33 Stradale, qui prend la forme d'une supercar limitée à seulement 33 exemplaires, déjà tous vendus. Et sa fiche technique nous donne déjà l'eau à la bouche.

C’est non négociable : dès 2035, tous les constructeurs présents en Europe devront passer au 100 % électrique. Si certains sont dans les temps, c’est une autre histoire pour d’autres, comme Alfa Romeo. Mais la firme compte bien rattraper son retard, avec un premier modèle de série attendu d’ici à l’année prochaine ainsi qu’une nouvelle Giulia électrique.

Un design désirable

Le premier prendrait la forme SUV, qui partagerait logiquement ses dessous avec les Peugeot e-2008 et autres Jeep Avenger, que nous avons testé récemment. L’objectif : ne plus vendre aucune auto thermique à partir de 2027, comme d’autres marques du groupe Stellantis. Mais la firme italienne a décidé de nous faire une belle surprise avant de commencer les hostilités. Celle-ci a été dévoilée hier soir, après plusieurs mois de rumeurs et autres bruits de couloirs.

Il s’agit donc de la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale, qui puise son inspiration dans le modèle éponyme de 1967, produit à seulement 18 exemplaires dans le monde et dérivé de la Tipo 33 de course. Un retour au sport très apprécié par les fans de la marque, alors que la firme avait délaissé ce segment après les 4C et 8C. Ainsi, la supercar tout juste dévoilée reprend les proportions de son illustre devancière.

Celle-ci a été dessinée par la Carrozzeria Touring Superleggera puis retravaillée par la division Bottega, dédiée à la personnalisation des véhicules de la marque pour ses clients. En résulte un dessin des plus désirables, avec des lignes tendues mêlant néo-rétro et futurisme. On note la face avant très arrondie et dotée de feux verticaux qui lui confèrent une certaine agressivité. L’arrière se veut quant à lui très affirmé avec son imposant bouclier.

Si la supercar électrique n’est pas équipée du moindre élément actif, comme c’est le cas sur d’autres sportives de ce type, l’Alfa Romeo 33 Stradale a été conçue pour optimiser son Cx (coefficient de trainée) comme l’explique le communiqué de la marque. Ce dernier est affiché à 0,375, ce qui reste tout de même largement supérieur aux 0,197 de la Lucid Air, la voiture de série la plus aérodynamique du marché à l’heure actuelle.

Une belle autonomie

L’accès au poste de conduite se fait par des portes en élytre, tandis que ce dernier se décline en deux versions. Le premier s’habille de de cuir et d’aluminium et se rapproche le plus de la 33 originelle et le second fait la part belle au carbone et à l’Alcantara. Si l’intérieur de la sportive se veut très épuré, il se dote tout de même d’un combiné numérique dont les graphismes changent selon le mode de conduite choisi.

Il est également associé à un écran rétractable permettant de gérer toutes les fonctionnalités de la voiture, comme sur n’importe quel modèle de série. Mais là où la sportive, qui reprend le châssis de la Maserati MC20 se distingue des autres, c’est par sa motorisation. En effet, celle-ci est proposée avec un V6 biturbo fort de 620 chevaux. Mais elle est aussi disponible dans une version 100 % électrique.

Celle-ci n’a pas encore dévoilé toutes ses informations, mais on sait qu’elle affiche une puissance de 750 chevaux répartis entre les quatre roues. Un chiffre qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes pour une vitesse maximale de 310 km/h.

Affichant un poids élevé de 2,10 tonnes, l’Alfa Romeo 33 Stradale embarque selon les journalistes de l’Argus une batterie de 102 kWh (90 kWh utiles) offrant une autonomie de 450 kilomètres selon le cycle WLTP. En revanche, le temps de charge n’a pas été dévoilé, tandis qu’il devrait être raccourci grâce à son architecture 800 volts.

Pour le moment, le prix de cette supercar électrique n’a pas encore été dévoilé, mais il devrait sans doute dépasser la barre des 100 000 euros. Seulement 33 exemplaires seront produits, toutes motorisations confondues. Mais malheureusement, ils auraient déjà tous été réservés…

