Ce constructeur mythique prépare son retour avec cette voiture électrique très performante

Le constructeur italien Lancia, membre du groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, etc.) vient de présenter la réinterprétation de son logo dédié aux modèles sportifs et officialise une future voiture électrique, l'Ypsilon épicée et 100 % électrique. La cousine technique de l'Abarth 600e basée sur la Fiat 600e électrique.

Laissé à l’abandon par le groupe FCA pendant plusieurs années, Lancia va retrouver de sa superbe avec Stellantis, fruit de la fusion entre les anciens groupes PSA (Peugeot, Citroën, Opel, etc.) et FCA (Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, etc.). Pourtant, Lancia n’était pas aussi à l’agonie que ce que l’on aurait pu penser. Vendu uniquement en Italie et avec un seul produit, l’Ypslion, Lancia vendait encore, il y a quelques années plus de voitures qu’Alfa Romeo dans le monde entier !

Avec la nouvelle Ypsilon électrique présentée récemment, Lancia va se relancer à l’international. Et d’après les récentes déclarations de la marque, la firme italienne devrait même aller au-delà de tout ça avec le retour de versions sportives au catalogue et, pourquoi pas, un retour également en rallye ! Tout commence notamment avec la présentation d’un nouveau logo qui sera le blason des Lancia les plus épicées.

« Le nouveau logo HF fera ses débuts sur la Lancia Ypsilon HF et embellira ensuite également les versions hautes performances des futurs modèles de la marque. De cette manière, nous faisons un pas de plus sur le chemin de la Lancia Renaissance, qui souligne la marque la plus brutale et la plus radicale et son engagement à se concentrer sur les modèles de performance. Reviendra-t-on au Rallye ? Nous y travaillons. », a déclaré Luca Napolitano, le patron de la marque.

Pour la petite histoire, ce logo a vu le jour au Salon de Genève 1960. Le logo HF, pour « High Fidelity », a notamment orné beaucoup de modèles mythiques, à commencer par les Fulvia Coupé et autres Delta Integrale, pour ne citer qu’elles. Celui-ci a été modernisé, sans chichi, et conserve les couleurs originales que sont le blanc, le rouge et le noir. Et pourquoi y a-t-il un éléphant en plein milieu ? Il avait été choisi par Gianni Lancia, le fondateur de la marque, puisqu’il considérait l’animal comme un symbole de chance. Et visiblement, vu le succès de Lancia en rallye, la légende dit vrai.

Le retour des sportives dans la gamme Lancia

Concernant les voitures de série, comment cela va se matérialiser ? Le badge HF arrivera sur l’Ypsilon en 2025. Il s’agira d’une version sportive 100 % électrique qui développera 240 ch et qui pourra passer de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes. Ces chiffres vous parlent ?

C’est normal, puisqu’ils sont sensiblement égaux à ceux de l’Abarth 600e récemment présentée. Ces deux modèles partageront sans doute beaucoup d’éléments techniques, à commencer par la batterie et l’autonomie.

Même si rien n’a été encore officialisé concernant la 600e, elle devrait reprendre la batterie de 51 kWh nets de la Peugeot e-208, ce qui devrait lui octroyer une autonomie comprise entre 350 et 400 km selon le cycle WLTP.

Un retour en rallye, mais en électrique ?

Car oui, Lancia pourrait aussi faire son retour en rallye. Reste à savoir sous quelle forme et sous quelle réglementation, car on imagine mal le constructeur, qui ne compte faire que de l’électrique, arriver avec un modèle thermique.

Rappelons notamment que la marque italienne a dominé la discipline pendant des années, avec des modèles légendaires comme la Fulvia HF, la Stratos HF et la Rally 037. L’histoire de Lancia en rallye débute dans les années 60 avec la Fulvia HF. Cette petite voiture, dotée d’un moteur puissant et d’une maniabilité exceptionnelle, remporte son premier titre mondial en 1972.

La Stratos HF prend la relève dans les années 70 et écrase la concurrence. Avec ses trois titres consécutifs (de 1974 à 1976), elle devient une légende du rallye. L’ère des années 80 est marquée par le retour de Lancia avec la Rally 037. Cette voiture révolutionnaire, avec sa transmission intégrale et son turbocompresseur, permet à Lancia de décrocher le titre mondial des constructeurs en 1983.

Lancia se retire du championnat du monde en 1986, laissant derrière elle un héritage unique. La marque détient le record de titres mondiaux des constructeurs avec 11 titres, et a également remporté quatre titres pilotes et de nombreuses victoires légendaires.