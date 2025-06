Apple CarPlay évolue en profondeur : voici toutes les nouveautés pour votre voiture

Apple profite de l’arrivée d’IOS 26 pour donner un petit coup de jeune à CarPlay. Cette nouvelle version sera disponible à l’automne 2025 et elle inclut tout un tas d’évolutions. Dont la version Ultra déjà disponible chez Aston Martin.

Apple CarPlay Ultra

Les voitures, qu’elles soient électriques ou non sont devenues au fil des années de véritables concentrés de technologies. A vrai dire, elles tiennent maintenant presque plus du smartphone sur roues que du simple engin de mobilité. Et c’est de plus en plus vrai à mesure que les constructeurs et les spécialistes de la tech travaillent main dans la main.

Une nouvelle version pour Apple CarPlay

On pense par exemple à Huawei, qui fournit ses technologies de pointe à certaines marques. Mais bien évidemment, impossible de ne pas citer Apple, et son système CarPlay, devenu indispensable pour des millions d’automobilistes à travers le monde. Arrivé en 2014, ce dispositif est désormais proposé dans la grande majorité des voitures neuves, hormis quelques exceptions. C’est par exemple le cas de Tesla, qui refuse de collaborer avec la marque à la pomme. Cette dernière vient justement d’annoncer en grande pompe l’arrivée de iOS 26.



Cette nouvelle version de son système d’exploitation maison apporte de nombreuses nouveautés. Et CarPlay est concerné, comme le confirme la firme dans un communiqué tout juste publié. Mais alors, à quoi a t-on le droit avec cette nouvelle mouture ? En fait, cette dernière ne révolutionne pas le genre, et évolue plutôt dans la continuité. Néanmoins, on retrouve le nouveau design Liquid Glass inauguré sur iOS 26, avec une présentation plus moderne et épurée. A noter qu’il est possible de choisir entre trois thèmes, à savoir celui par défaut, noir ou clair.

Crédit : Apple

Mais là où le système change réellement, c’est surtout en ce qui concerne les widgets, qui arrivent enfin sur la page d’accueil. Une très bonne nouvelle pour ceux qui voulaient accéder rapidement à leurs fonctionnalités préférées. Il est ainsi possible d’afficher des informations provenant de diverses applications de son smartphones. Enfin, pour la première fois, Apple CarPlay affiche aussi les Live Activities, inaugurées sur iOS 12.2. Ces dernières permettent par exemple d’afficher les horaires des vols ou encore de suivre les instruction du GPS.

Le tout sans avoir à changer d’écran, ce qui améliore l’ergonomie globale. Apple a aussi amélioré les messages, avec l’introduction des réactions, aussi connues sous le nom de Tapbacks.

Désormais, les appels entrants prennent la forme d’une simple petite pop-up et n’occupent plus tout l’écran. Ce qui avait pour effet de masquer la navigation par exemple. Par ailleurs, les applications ont été globalement retravaillées et améliorées pour devenir plus pratiques et faciles à utiliser au quotidien. Le tout afin d’adopter les codes esthétiques d’iOS 26.

L’arrivée de CarPlay Ultra

Apple annonce que l’ensemble de ces nouveautés seront aussi disponibles pour les utilisateurs de CarPlay Ultra. Pour rappel, ce système avait été officiellement lancé au mois de mai 2025, après avoir été annoncé en juin 2020. Mais pour le moment, seules les voitures d’Aston Martin on le droit à cette technologie, qui change quasiment tout. Et pour cause, le dispositif n’est plus seulement affiché dans l’écran tactile. En fait, il transforme tout le véhicule en iPhone et laisse Apple prendre le contrôle.

Ainsi, le combiné d’instrumentation affiche aussi CarPlay et la navigation de votre smartphone. De plus, le compteur est personnalisable et il montre toutes les informations relatives à la conduite. Parmi elles, la vitesse, l’autonomie et même la pression des pneus. Et même l’affichage tête-haute est géré par la marque à la pomme, qui se retrouve dans chaque recoin de votre auto. Cependant, cette dernière n’a pas encore annoncé la liste des voitures qui seront compatibles avec CarPlay Ultra. Cela ne devrait pas tarder et nous devrions en savoir plus au cours des prochains jours.

Crédit : Apple

Quoi qu’il en soit, il va falloir faire preuve d’encore un peu de patience avant de profiter de la nouvelle version d’Apple CarPlay dans son véhicule. Car l’entreprise dirigée par Tim Cook annonce que toutes ces améliorations ne seront pas disponibles avant l’automne. Une mise à jour sera alors proposée sur votre smartphone afin de bénéficier d’iOS 26. A noter cependant que certains modèles trop anciens n’y auront pas le droit, comme nous l’avons expliqué dans un précédent article.