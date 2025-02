CarPlay : un petit changement en attendant la révolution tant promise par Apple

CarPlay bouge enfin ! Une rangée d’applications en plus débarque avec iOS 18.4, mais on attend toujours CarPlay 2.

On ne va pas se mentir : CarPlay, le système d’Apple qui connecte votre iPhone à votre voiture, n’est pas exactement le roi des mises à jour fréquentes. Mais là, surprise ! Avec la dernière version bêta d’iOS 18.4, une petite nouveauté a pointé le bout de son nez : une rangée supplémentaire d’applications sur l’écran.

Bon, ce n’est pas la révolution, mais pour ceux qui ont une voiture avec un grand écran, ça rend l’interface un peu plus pratique. Alors, est-ce qu’on tient enfin un signe que CarPlay 2, la fameuse « prochaine génération », approche ? Pas si vite.

Un petit lifting discret, mais bienvenu

Concrètement, ça permet d’afficher plus d’icônes sur l’écran d’accueil, ce qui est sympa pour accéder rapidement à vos applications préférées sans trop scroller. Mais attention, ça ne marche que sur les grands écrans, donc si votre voiture a un petit écran, vous risquez de rester sur votre faim.

Disons que c’est un amuse-bouche en attendant CarPlay 2, cette mise à jour importante qu’Apple nous tease depuis 2022 sans jamais la lâcher dans la nature.

CarPlay classique, celui qu’on utilise tous les jours, n’a pas bougé d’un poil depuis un moment. Pas de gros changements, pas de refonte spectaculaire. Mais pourquoi est-ce qu’on attend encore, au fait ?

CarPlay 2 : la promesse qui joue les prolongations

On retourne en 2022 : Apple annonce en grande pompe une « nouvelle génération de CarPlay » qui va tout changer. Une intégration de dingue avec le tableau de bord, des widgets personnalisables, une application radio dédiée, et même des designs adaptés à chaque marque de voiture. Sauf que depuis, c’est le calme plat.

On est presque en mars 2025, et la page web de CarPlay a juste viré la mention « arrivée en 2024 » sans donner de nouvelle date. Merci MacRumors d’avoir capté ça, parce qu’on commençait à se demander si Apple avait oublié son propre bébé.

Porsche et Aston Martin, qui devaient être les pionniers, restent muets sur leur planification. Pendant ce temps, certains constructeurs comme Ford ou Mercedes traînent des pieds pour dire « oui » ou « non », tandis que General Motors et Rivian ont carrément dit « non merci » pour garder la main sur leurs systèmes maison.

Pas hyper encourageant, tout ça. Mais il y a des lueurs d’espoir : des bouts de code dans iOS 18.3, des dépôts d’images dans une base de données européenne… Apple bosse dessus, c’est sûr. Reste à savoir quand ils vont se décider à appuyer sur le bouton « lancement ».

À quoi ressemble ce CarPlay 2, au juste ?

Si on en croit Apple, CarPlay 2, c’est du lourd. Imaginez une interface qui s’étend sur tous les écrans de votre voiture, y compris le tableau de bord, avec des designs uniques pour chaque marque. Vous pourriez contrôler la climatisation, la radio ou même personnaliser vos widgets directement depuis CarPlay. L’idée, c’est de fusionner l’expérience iPhone avec l’identité de votre voiture.

Porsche, par exemple, a montré des aperçus en décembre 2023, avec un look futuriste qui claque. Aston Martin a suivi, mais depuis, rien. Nada. Les deux marques teasent, mais ne livrent pas.

Et attention, si CarPlay 2 finit par arriver, il ne sera pas pour tout le monde. Oubliez l’idée d’une simple mise à jour sur votre voiture actuelle : il faudra un nouveau modèle compatible.

Apple a déjà une liste de constructeurs partants – Audi, Honda, Volvo, etc. – mais elle date de 2022, et on n’est pas que tout le monde soit toujours dans le coup.

En gros, c’est une belle évolution en veille, et pendant ce temps, on se contente de cette petite rangée d’applis en plus.