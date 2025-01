La nouvelle génération de CarPlay n’est pas là, Apple en est conscient

Remember 2022 ? C’était l’époque où Apple nous promettait une révolution automobile pour 2024 avec CarPlay 2. Aujourd’hui, en 2025, la seule chose qui a changé, c’est la date sur le site web d’Apple.

La discrétion est parfois la meilleure des communications, du moins selon Apple. Sans tambour ni trompette, le géant de Cupertino vient de modifier sa page web dédiée à CarPlay, effaçant toute mention d’une sortie en 2024. Un changement qui n’est pas passé inaperçu aux yeux des observateurs attentifs de MacRumors.

La marque californienne avait déjà raté son échéance de fin 2023, désormais, c’est 2024.

Pour aller plus loin

Apple ne semble pas avoir abandonné le nouveau CarPlay, la preuve avec ces fuites

Annoncé en 2022 pour 2023, puis 2024

Annoncé en grande pompe en 2022, CarPlay 2 promettait de révolutionner l’expérience automobile en intégrant plus profondément que jamais l’écosystème Apple dans nos voitures. Mais depuis, c’est le calme plat. Porsche et Aston Martin, pourtant désignés comme les premiers constructeurs à adopter cette technologie, restent muets sur une éventuelle date de sortie.

Plus inquiétant encore, certains constructeurs automobiles semblent prendre leurs distances. Ford et Mercedes-Benz traînent des pieds, tandis que General Motors et Rivian ont carrément décidé de faire cavalier seul, ils ont préféré garder le contrôle total sur leurs systèmes embarqués.

Malgré ce tableau un peu sombre, quelques lueurs d’espoir subsistent. La beta d’iOS 18.3, sortie le mois dernier, contient des références à la nouvelle génération de CarPlay. Apple a également déposé de nouvelles images du système dans une base de données européenne, signe que le projet n’est pas totalement à l’arrêt.

Auprès de 9to5Mac, Apple assure travailler « étroitement avec plusieurs constructeurs automobiles » pour implémenter cette nouvelle expérience CarPlay.

La réalité, c’est que le monde automobile évolue rapidement, et ce qui était révolutionnaire en 2022 pourrait bien être dépassé en 2025.

Tesla a depuis longtemps montré la voie avec son système propriétaire, et d’autres constructeurs développent leurs propres solutions. Sans oublier Google Automotive, la firme américaine travaille déjà avec Renault, Volvo, Polestar, Audi…