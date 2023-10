Apple doit se dépêcher de redonner des infos sur le nouveau CarPlay

Le site d'Apple promet toujours de dévoiler les modèles compatibles avec la nouvelle génération de CarPlay, présentée en 2022, avant la fin de l'année 2023. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à la marque pour tenir parole.

À la WWDC 2022, Apple présentait une version grandement revisitée de CarPlay, son système d’exploitation dédié aux voitures. La marque à la pomme promettait une interface plus cohérente, complète et agréable, tandis que l’iPhone y joue un rôle central pour afficher les informations pertinentes sur les écrans du véhicule en toute sécurité.

Bref, de belles annonces qui auguraient un beau duel entre Apple CarPlay et Android Automotive. Hélas, comme le souligne 9to5Mac, la firme de Cupertino n’a plus donné de nouvelles à ce sujet depuis la WWDC 2022. Pourtant, il ne lui reste plus beaucoup de temps pour annoncer les modèles compatibles avec la nouvelle version de CarPlay.

Une annonce fin 2023, vraiment ?

Le site spécialisé remet en avant une page officielle expliquant les bienfaits de ce système. En scrollant un peu, on tombe notamment sur un passage « CarPlay nouvelle génération », où l’on peut lire ce qui suit.

Avec la nouvelle version de CarPlay, retrouvez le meilleur de l’expérience iPhone, directement dans votre voiture. Lorsque vous êtes au volant, votre véhicule et votre iPhone ne font plus qu’un et vous profitez d’une interface cohérente sur tous les écrans, y compris sur le tableau de bord. Vous pouvez contrôler différentes fonctions comme la radio et la température, directement depuis CarPlay. Et avec les multiples options de personnalisation, comme les widgets ou toute une sélection de compteurs et de jauges, vous bénéficiez d’une expérience vraiment unique.

Or, juste en dessous de cet extrait, on peut lire un autre bout de texte : « Annonce des modèles compatibles fin 2023 ».

Alors que nous sommes à la toute fin du mois d’octobre au moment de publier cet article, il ne reste donc plus que deux petits mois à Apple pour respecter ce délai.

Peut-être à la keynote de fin octobre

Peut-être en saurons-nous plus pendant la keynote du 31 octobre où l’on s’attend plutôt à de nouveaux Mac et à une présentation de la puce M3. Il n’est pas non plus impossible qu’Apple finisse par changer discrètement la page officielle en question pour indiquer une autre temporalité.