Apple lance enfin CarPlay Ultra : après quatre ans d’attente, ce constructeur ouvre la voie

Quatre ans après son annonce, CarPlay Ultra devient réalité chez Aston Martin.

Quatre ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Apple pour transformer ses promesses en réalité. CarPlay Ultra, annoncé en grande pompe en juin 2020, débarque enfin dans les voitures Aston Martin. Et cette fois, ce n’est plus juste un écran qui change : c’est toute votre voiture qui devient iPhone.

CarPlay Ultra ? Imaginez monter dans votre voiture et voir votre iPhone partout.

Le compteur de vitesse ? Personnalisable avec vos couleurs préférées. Le GPS ? Directement sur le tableau de bord. La musique, la météo, même la pression des pneus ? Tout accessible d’un geste, comme sur votre téléphone.

C’est exactement ce que propose CarPlay Ultra. Contrairement au CarPlay classique, cette nouvelle version ne se contente plus d’un seul écran. Elle envahit littéralement l’habitacle : tableau de bord, compteurs, écran central, affichage tête haute. Tout y passe.

Bob Borchers, vice-président marketing d’Apple, explique dans le communiqué de presse : « Cette nouvelle génération de CarPlay offre aux conducteurs une utilisation plus intelligente et plus sûre de leur iPhone en voiture« .

Un retard qui en dit long

Pourquoi si longtemps ? Les constructeurs automobiles n’étaient pas pressés de laisser Apple contrôler leurs voitures. Normal : ces écrans et ces boutons, c’est leur terrain de jeu depuis des décennies. General Motors a même claqué la porte en 2023, préférant développer ses propres solutions.

Paradoxalement, ce retard coïncide avec l’abandon d’Apple Car. Février 2024 : Apple jette l’éponge sur sa voiture autonome après des milliards investis. Nouveau plan : plutôt que de fabriquer des voitures, Apple transforme celles qui existent déjà.

Le constructeur britannique a décidé de faire confiance à Apple. Résultat : leurs clients peuvent désormais transformer leur tableau de bord selon leurs envies. Barres bleues, rouges, multicolores…

Cette exclusivité temporaire chez Aston Martin pose question. Apple vise-t-il seulement le segment premium ? Ou s’agit-il d’une démonstration avant un déploiement plus large chez Hyundai, Kia et Genesis, déjà annoncés ?

CarPlay Ultra, c’est Apple qui pousse ses pions dans la guerre des assistants numériques. Google avec Android Auto, Amazon avec Alexa : tout le monde veut conquérir votre voiture.

Cependant, avec seulement Aston Martin au démarrage, CarPlay Ultra reste un produit de niche. Apple devra convaincre des marques plus populaires pour démocratiser sa technologie.