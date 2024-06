Apple nous fait encore rêver avec la nouvelle version de CarPlay

La nouvelle génération de CarPlay arrive à la fin de l'année sur les voitures, et elle s'annonce prometteuse ! Au menu : davantage d'options de personnalisation, des applications inédites et des alertes personnalisées.

iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, visionOS 2, ChatGPT et Apple Intelligence… Lors de la WWDC 2024, Apple a annoncé, encore, la nouvelle génération de CarPlay. Au programme : personnalisation, nouvelles applications et alertes sur-mesure. Tout a été annoncé lors d’une session dédiée.

Une personnalisation poussée pour s’adapter à chaque véhicule

L’une des principales améliorations de cette nouvelle version de CarPlay réside dans la possibilité pour les constructeurs de personnaliser l’interface afin de l’adapter à l’esthétique de leur véhicule. Les images dévoilées par Apple montrent que le système est capable de s’adapter aux écrans intégrés à la voiture elle-même.

Les constructeurs pourront également choisir d’afficher ou non certains éléments dans l’interface. Par exemple, l’une des images montre CarPlay sur un écran qui occupe pratiquement le tableau de bord, avec un arrière-plan épuré et des éléments tels que l’horloge, la commande de lecture ou une simple vue du tableau de bord.

De nouvelles applications pour une expérience encore plus complète

Apple a également partagé des images montrant deux des applications qui arriveront par défaut sur le système. La première est l’application Véhicule, qui permet d’accéder à différents paramètres de la voiture elle-même. La seconde est l’application Clima, qui affiche les commandes de la climatisation. Ces deux applications ont un design très similaire à ce qu’Apple inclut dans leurs systèmes d’exploitation respectifs, avec une interface adaptée aux écrans de voiture.

Le CarPlay de nouvelle génération proposera des alertes personnalisées. Autrement dit, les constructeurs peuvent inclure des notifications dans le système pour, par exemple, connaître l’état de charge ou si un élément de la voiture tombe en panne. Apple adaptera également l’interface pour les caméras des véhicules.

Les constructeurs automobiles, un défi à relever pour Apple

Si ces nouveautés s’annoncent prometteuses, il reste à Apple de convaincre ses partenaires. En effet, plusieurs constructeurs automobiles ont déjà claqué la porte des négociations par le passé. La marque à la pomme devra donc redoubler d’efforts pour séduire les constructeurs et leur proposer une expérience automobile innovante et adaptée à leurs besoins. Cette nouvelle génération de CarPlay arrive en fin d’année, mais à l’heure actuelle, on ignore quel constructeur automobile jouera le jeu.

Pour aller plus loin

Pourquoi vous ne pourrez jamais avoir Apple CarPlay sur certaines voitures