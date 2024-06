visionOS 2 : Apple corrige les plus gros défauts du système

Apple a débuté la mise à jour de ses systèmes par visions OS 2, la deuxième version du système intégré au casque Apple Vision Pro.

Alors que le Vision Pro n’a que quelques mois sur le marché, Apple présente d’ores et déjà la première mise à jour majeure de visionOS, le système embarqué dans le casque.

Les nouveautés de visionOS 2

Apple a noté les principaux retours des utilisateurs et de la presse concernant les plus gros défauts visionOS. Tout d’abord, plus besoin d’appuyer sur la couronne pour faire apparaitre l’interface, il suffira d’ouvrir la main avec un nouveau geste assez simple.

Apple a également revu comment on pouvait appeler le centre de contrôle et les notifications. Fini de s’obliger à regarder vers le ciel pour faire apparaitre le menu. Il s’agit de nouveau d’un geste de la main qui permettra d’accéder à ce nouveau menu.

Dernier changement vraiment bienvenue : la possibilité de réorganiser les icônes pour trier les applications comme on le souhaite. Oui, cette fonction était bloquée jusque-là.

Au delà de ces corrections de défauts, Apple a aussi pensé à ajouter de véritables nouveautés. Ainsi, la nouvelle version de l’application Apple Photos pourra transformer, grâce à l’IA, des photos classiques en 3D. L’algorithme de la marque va créer virtuellement deux points de vue, les deux yeux, sur une photo prise avec un seul objectif, pour la transformer en image immersive.

Dernier changement majeur, la gestion de l’écran virtuel du Mac s’améliore en tirant parti de plus grandes définitions d’affichage et des formats 21:9 ou 32:9.

La WWDC est aussi une conférence pensée pour les développeurs. Avec TableTopKit, ils pourront plus facilement créer des expériences sur des surfaces planes. Parfait pour créer des jeux de plateau virtuels.