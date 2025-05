Apple CarPlay Ultra : tout comprendre à la technologie qui transforme votre voiture en Apple Car

Vous connaissez CarPlay ? Oubliez tout. CarPlay Ultra arrive et change complètement la donne. Votre iPhone ne se contente plus de s’afficher sur l’écran central : il prend désormais les commandes de toute votre voiture.

Apple CarPlay // Source : Apple

CarPlay vs CarPlay Ultra : une différence de taille

Avant, CarPlay se limitait à l’écran principal de votre tableau de bord. Pratique pour Spotify ou Google Maps, mais c’est tout. CarPlay Ultra, lui, voit plus grand. Beaucoup plus grand.

La nouvelle version Ultra investit tous les écrans de votre voiture. Le combiné d’instruments affiche maintenant vos compteurs personnalisés, l’écran central reste votre hub principal, l’affichage tête haute projette vos informations importantes, et même les écrans secondaires passent sous contrôle iPhone.

Vos messages qui s’affichent face au volant, votre musique contrôlable depuis les boutons du volant.. C’est exactement ce que propose CarPlay Ultra : une intégration totale qui efface la frontière entre votre iPhone et votre voiture.

CarPlay Ultra ne fait pas que s’afficher partout. Il prend littéralement le contrôle de votre voiture. La climatisation, la radio, l’éclairage : tout devient pilotable depuis votre iPhone. Fini de jongler entre l’interface voiture et CarPlay. Tout se fait du même endroit.

Vos compteurs deviennent totalement personnalisables. Barres lumineuses colorées, thèmes sombres ou clairs, animations fluides : chaque constructeur proposera ses propres designs, que vous pouvez ensuite customiser selon vos goûts. Votre Aston Martin peut ressembler à un vaisseau spatial futuriste ou garder un look classique, c’est vous qui décidez.

Les widgets s’invitent aussi dans l’habitacle. Météo, calendrier, messages : ces modules s’affichent aux endroits stratégiques pour rester accessible sans détourner l’attention de la route. Votre prochaine réunion apparaît discrètement dans un coin, la température extérieure s’affiche près de la commande de clim.

Apple martèle le message habituel : toutes vos données restent sur votre iPhone. Pas de serveurs externes pour traiter vos informations personnelles. Le système analyse votre conduite localement pour optimiser l’affichage – réduire les distractions en ville, afficher plus d’infos sur autoroute – mais sans jamais envoyer ces données ailleurs.

Compatibilité voiture et iPhone : qui peut profiter de CarPlay Ultra ?

Pour l’instant, seul Aston Martin ouvre le bal. Les nouveaux modèles 2025 intègrent CarPlay Ultra d’origine, et une mise à jour logicielle permettra aux propriétaires de modèles récents d’en bénéficier. Hyundai, Kia et Genesis ont annoncé leur participation, mais sans donner de dates précises.

Apple promet d’autres constructeurs « bientôt », mais reste discret sur les noms et les calendriers. Face à la réticence de certains géants comme General Motors, qui abandonne même CarPlay classique pour ses propres solutions, le déploiement risque d’être progressif et chaotique.

Côté iPhone, rien de révolutionnaire. iOS 16 minimum semble nécessaire, probablement iOS 17 pour toutes les fonctions avancées. Tous les iPhone compatibles CarPlay classique fonctionneront avec Ultra. La connexion se fait par USB ou Wi-Fi selon les capacités de la voiture.

Côté voiture, c’est plus complexe. CarPlay Ultra nécessite des écrans multiples compatibles, un système d’infodivertissement récent et surtout une prise en charge native par le constructeur. Impossible de « bricoler » pour rendre votre ancienne voiture compatible. CarPlay Ultra demande une intégration profonde dès la conception de la voiture. Ce qui signifie qu’il est peu probable que les boîtiers aftermarket ou autres autoradios fonctionnement avec CarPlay Ultra.

Quelles sont les alternatives ?

Android Auto reste cantonné aux écrans principaux pour l’instant. Google travaille discrètement sur une version étendue baptisée « Android Auto HD », mais aucune date d’annonce officielle n’a filtré. Mountain View préfère pour l’instant consolider son système actuel et négocier avec les constructeurs.

Mais Google a aussi Google Automotive (ou Android Automotive OS), et là, c’est un OS complet pour la voiture avec le Play Store et autres services de Google. Pour le coup, plusieurs constructeurs ont adopté cet OS, dont Renault, Volvo, Polestar, Alphine, Mitsubishi, Cadillac ou encore Nissan. D’autres constructeurs ont Android Automotive OS, mais sans les services Google, font Alfa Romeo, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Lotus, Link & Co, Maserati, Porsche (à partir de 2025) ou encore quelques marques de Stellantis.

Notez que Google Automotive ou Android Automotive peuvent aussi être compatible Apple CarPlay, comme chez Volvo ou Renault.

Mercedes avec MBUX, BMW avec iDrive 8, Audi avec MMI touch response : chaque constructeur allemand développe ses propres systèmes. Plus intégrés localement, mais limités à une seule marque. Volkswagen mise sur son écosystem ID.Software, bientôt étendu à toutes ses marques. Stellantis développe STLA AutoDrive pour Peugeot, Citroën, Fiat et Jeep.

Tesla continue de faire cavalier seul en refusant catégoriquement CarPlay, préférant son écosystème ultra-fermé. Elon Musk considère que l’intégration smartphone dilue l’expérience Tesla.

Du côté des constructeurs chinois, les marques chinoises ont développé leur propre OS, souvent des forks d’Android à l’image de Xpeng ou de Xiaomi. Il y a aussi HarmonyOS, de Huawei, de plus en plus intégré en Chine.

Amazon pousse timidement Alexa Auto, mais peine à convaincre au-delà de quelques fonctions vocales. Le géant du commerce électronique mise plus sur l’intégration hardware avec Echo Auto qu’on une révolution software. Quelques constructeurs chinois comme BYD intègrent néanmoins Alexa nativement.

Fonctionnalité Description Intégration profonde avec le véhicule Affichage des informations sur tous les écrans du conducteur, y compris le combiné d’instruments (vitesse, compte-tours, jauge de carburant, température, etc.) Personnalisation avancée Choix des couleurs, fonds d’écran et thèmes, avec des designs uniques créés en collaboration avec chaque constructeur automobile. Contrôle des fonctions du véhicule Gestion des fonctions standards (radio, climatisation) et avancées (configurations audio, réglages de performance) via commandes à l’écran, boutons physiques ou Siri, directement depuis CarPlay Ultra. Widgets dynamiques Widgets alimentés par l’iPhone, adaptés à l’affichage sur l’écran principal ou sur le compteur. Affichage d’informations mixtes Possibilité de combiner des informations provenant de l’iPhone (cartes, médias) et de la voiture (aides à la conduite, pression des pneus, etc.) sur le système d’infodivertissement. Commandes vocales via Siri Utilisation de Siri pour contrôler les fonctions du véhicule et de l’iPhone, pour une expérience mains libres et sécurisée. Confidentialité intégrée Application des mesures de confidentialité d’iOS à CarPlay Ultra, garantissant la sécurité des données utilisateurs. Compatibilité Fonctionne avec les iPhone 12 ou ultérieurs sous iOS 18.5 ou plus récent. Disponibilité Déploiement initial sur les véhicules Aston Martin aux États-Unis et au Canada, extension mondiale prévue dans les 12 mois, mise à jour logicielle pour les modèles existants compatibles.