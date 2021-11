Kia EV9 : il arrive, attendez-vous à un grand SUV électrique de 7 places

Le Kia EV9 va faire l’objet d’une présentation sous forme de concept dès le jeudi 11 novembre. Il préfigurera un futur SUV électrique probablement de 7 places, aux mensurations forcément plus grandes que celles de l’EV6.

Le Plan S de Kia prend petit à petit forme. Dévoilé en septembre 2020, ce programme d’électrification vise à lancer sept nouveaux modèles branchés d’ici 2027, soit environ un par an. Après le crossover Kia EV6, qui fait ses débuts en Europe et passe sur les bancs d’essai de la presse spécialisée, place au Kia EV9.

Ne vous attendez cependant pas à découvrir la version définitive de ce futur SUV électrique, puisque la marque coréenne va d’abord lever le voile sur un concept, comme le laisse présager son tweet et la dénomination choisie : Concept EV9. Le modèle de série devrait ensuite débarquer dans le courant de l’année 2022.

Pour suivre la conférence diffusée sur YouTube, il faudra se lever de bonne heure en plein jour férié : 8h GMT, soit 9h, heure française. Et ce que l’on peut déjà deviner, c’est la forme et le segment du véhicule : le Concept EV9 arbore des lignes géométriques, carrées, voire musclées, loin de l’esthétique plus arrondie de l’EV6.

Join us and discover our commitment to a more sustainable future.

Also be the first to experience the Kia Concept EV9.

'Kia Sustainability Movement'

Livestream on 11 Nov 2021, 8AM (GMT): https://t.co/8ecOZszzFO#Kia #MovementThatInspires #SustainabilityMovement pic.twitter.com/vBoMp0HbN5

— Kia Worldwide (@Kia_Worldwide) November 8, 2021