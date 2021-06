Kia e-Niro 2021 : cette version apporte son nouveau lot de technologies embarquées

Kia America a annoncé que la version 2021 de son crossover, le e-Niro, devrait être bientôt disponible. Selon le constructeur sud-coréen, cette déclinaison sera surtout une petite évolution de la cuvée 2020, avec quelques « améliorations technologiques et pratiques ».

Que Kia compte sortir une nouvelle voiture électrique par an jusqu’à 2027, ce n’est pas nouveau. Le fabricant l’avait annoncé en septembre dernier au moment de lever le voile sur son Plan S, stratégie d’électrification intensive qui visera aussi bien le segment des citadines que celui des SUV et des berlines.

Pour sa version 2021 du e-Niro, le constructeur sud-coréen a effectué quelques petits changements. Attention, il n’a pas réduit ni amélioré l’autonomie de son SUV électrique. La marque n’a pas non plus modifié sa carrosserie, ni son intérieur, ni la puissance pure et simple de son moteur.

Des changements à la marge

Selon le communiqué de presse de Kia America, le Niro 2021 sera semblable à son prédécesseur, avec toutefois quelques améliorations technologiques. Ainsi, cette nouvelle itération comportera la même batterie de 64 kWh (pour le modèle le plus puissant), une autonomie maximale allant jusqu’à 455 kilomètres WLTP, 204 chevaux avec la batterie de 64 kWh ou de 136 chevaux avec celle de 39,2 kWh.

Voilà qui ne veut pas dire pour autant que la cuvée 2021 sera une copie conforme du modèle 2020. Kia a partagé certaines des mises à niveau auxquelles les consommateurs peuvent s’attendre :

Alerte d’occupant arrière standard (basée sur la logique de porte) ;

Apple CarPlay sans fil et Android Auto (EX) ;

La fonctionnalité de démarrage à distance permet le préchauffage ou le refroidissement de l’habitacle ;

Extension des systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) DriveWise, l’assistance à la conduite sur autoroute et le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation.

Côté prix, il n’y pas trop de changements non plus. Comme, le Niro EV EX standard commencera à 40 265 dollars, tandis que ceux qui craqueront pour la version premium devront débourser 45 825 dollars. Pour rappel, le Kia e-Niro 2020 débutait en France à partir de 37 000 euros en finition « Motion » pour atteindre les 47 000 euros en finition « Premium », le modèle que nous avions pu essayer à Frandroid.