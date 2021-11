Hyundai Seven : le constructeur sud-coréen esquisse ce que l’on pourrait attendre d’une Renault Espace électrique

Après Kia, c'est au tour de Hyundai de profiter du salon AutoMobility de Los Angeles pour dévoiler un gros SUV électrique.

La Renault Espace a été lancée en 1984. Cette grande voiture avait impressionné le marché par sa modularité qui répondait aux besoins des familles. Elle avait été ensuite adaptée à diverses utilisations par Matra, sous la forme d’une voiture pour la Police ou encore d’une ambulance.

Après Kia et son Concept EV9, c’est au tour de Hyundai de dévoiler un gros SUV 100 % électrique sous la forme d’un concept. Hyundai fait le pari de l’espace intérieur modulable, ce qui nous fait évidemment penser à l’Espace en son temps. Pour le moment, Renault n’est pas encore prêt à commercialiser un grand monospace électrique, car le constructeur prépare l’arrivée de la Megane E-Tech et réfléchit à la conception d’un SUV électrique.

Place à la modularité intérieure

Dans ce concept Hyundai Seven, le plancher plat de l’intérieur permet toutes sortes de configurations de sièges. Ce SUV partage sa plateforme dédiée aux véhicules électriques E-GMP avec les Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 et Genesis GV60.

C’est l’un des avantages d’une plateforme évolutive : elle peut s’étendre ou se compacter selon les besoins pour accueillir des véhicules de toutes formes et tailles.

D’un point de vue design, Hyundai ne s’est pas contenté de le modeler d’après une Palisade, le gros SUV thermique sud-coréen. Le concept Seven est un mélange de bords lisses et durs qui crée une silhouette a l’air futuriste. A l’arrière, l’extrémité est presque entièrement en verre. Même les roues sont intéressantes : elles sont équipées de volets actifs qui peuvent s’ouvrir et se fermer pour refroidir les freins ou améliorer l’aérodynamisme de la voiture. Le côté mono bloc nous fait penser également à la Peugeot 5008 qui partage la même catégorie.

Et enfin l’intérieur ressemble plus à un salon qu’à une voiture. Au troisième rang, on retrouve une banquette, tandis que les sièges individuels profitent de l’espace épuré du concept pour pivoter et glisser d’avant en arrière. Les portes sans pilier créent une ouverture latérale massive pour l’entrée et la sortie. Pour le côté futuriste et technologique du concept, le toit a un écran OLED panoramique. Il y a aussi un mini-réfrigérateur intégré.

Bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que d’un concept, cela permet d’avoir une image un peu plus détaillée du prochain véhicule de la sous-marque électrique Ioniq de Hyundai. Le constructeur automobile a donné quelques chiffres de performances. Ce concept Seven peut utiliser une puissance de charge jusqu’à 350 kWh pour faire passer sa batterie de 10 % à 80 % en 20 minutes environ, avec environ 480 kilomètres d’autonomie attendue. C’est comme l’EV9 de Kia.

