« Je paye 5 fois moins cher en électrique qu’en thermique » : Nicolas nous explique pourquoi il roule en BYD depuis son arrivée en Chine

Nous sommes allés à la rencontre de Nicolas, un français basé à Shenzen depuis plus de 15 ans, qui roule en voiture électrique. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit d’une version spéciale de la Denza N7 Sport, produite par BYD, le plus grand concurrent de Tesla dans le monde. Une rencontre enrichissante qui permet de saisir les subtilités de la Chine en termes de véhicule « vert ».

Nicolas devant sa Denza N7

Les voitures électriques chinoises (et plus globalement la Chine) sont assez méconnues du grand public en Europe. Et pourtant, la Chine représente une part de marché très importante sur les véhicules électriques. 64 % des voitures électriques vendues à travers le monde le sont en réalité en Chine.

Ce raz de marée chinois n’est pas uniquement présent sur les terres natales. À travers le monde, les constructeurs chinois multiplient leur présence. C’est notamment le cas de BYD, le plus grand concurrent de Tesla, qui est le numéro deux mondial de la voiture électrique, derrière la firme d’Elon Musk. Les deux entreprises sont au coude à coude et vendent presque autant de voitures électriques.

BYD n’est plus vraiment inconnu du grand public en France, puisque la marque y est présente depuis fin 2022, avec sa première présence au salon de l’auto à Paris. Il est bien entendu possible d’acheter ne BYD et de rouler en France avec, même si les chiffres de vente sont relativement confidentiels pour le moment.

Dans quelques mois, la marque haut de gamme Denza devrait faire son arrivée en Europe. Une marque qui appartient à BYD. Et justement, lors d’un récent voyage en Chine, nous avons pu rencontrer un propriétaire de Denza N7. Nous avons pu lui poser quelques questions et monter à bord de sa voiture. Voici son témoignage.

Peux-tu te présenter brièvement, et nous dire depuis quand tu es en Chine ?

Je m’appelle Nicolas Declunder, j’ai grandi en région parisienne et je suis arrivé en Chine à l’automne 2005. Tout d’abord sur Shanghai pour un an et puis à partir de 2006 sur Hong Kong où j’ai commencé un job pour le plus gros fabricant de produits électroniques audio qui m’a fait voyager à travers le monde et permis de travailler avec des marques très variées comme V-Moda, Skullcandy, Beats-by-Dre ou encore JBL.

En 2018, je suis parti m’installer avec ma famille au Japon où j’ai vécu pendant 5 ans après avoir ouvert ma société de consulting en marketing. J’ai aussi lancé en 2019 une marque de pile (USB Pale Blue) et co-fondée une société de Distribution en France (1NfinitX).

Revenu en Chine à l’été 2023, j’ai pu me rendre compte de l’essor fulgurant des véhicules électriques connectés et du décollage de cette nouvelle industrie en Chine. Cette industrie est pour moi une adaptation des nouvelles technologies aux futurs besoins de mobilités. Les deux sujets me passionnent et je suis donc à la recherche de nouvelles opportunités dans cette industrie qui va définir notre siècle et aider à la décarbonation.

Peux-tu nous présenter brièvement ta voiture électrique, et ce qu’elle a de particulier ?

À mon retour en Chine, en 2023, il me fallait un nouveau véhicule pour mes déplacements professionnels et privés. J’ai décidé de choisir un véhicule électrique (BEV en Chine) puisque mes déplacements sont rarement de plus de 400 km par jour. Il était aussi important pour moi que la voiture ait un software /écosystème ouvert, compatible iOS et soit disponible en anglais.

Au niveau des spécifications techniques, je cherchais un véhicule qui avait un habitacle premium et confortable. Je sortais de 5 ans au Japon au volant d’un MPV (Nissan Elgrand) et je m’orienterais cette fois-ci plutôt sur une berline pour le plaisir de conduite.

C’est finalement un article blog de Nvidia qui a fini par me convaincre

Je voulais aussi éviter le 100 % numérique (sans-bouton) que Tesla et d’autres constructeurs mettent en avant, principalement pour des raisons économiques. L’inverse pour moi étant les intérieurs et finitions d’Audi ou Mercedes. Et justement un ami m’a présenté la marque Denza qui fut lancée en tant que co-entreprise entre Mercedes et BYD.

Et c’est en effet ce que j’ai pu découvrir en essayant la voiture avec la technologie de BYD sur la batterie (Blade LFP) et les systèmes de trains-roulants mais un intérieur très proche du standing Mercedes.

Il était également important pour moi d’avoir des technologies autopilote sur mon véhicule. Et c’est finalement un article blog de Nvidia qui a fini par me convaincre à l’automne 2023, puisque Nvidia avait mis en avant la Denza N7 pour la promotion de sa puce ADAS Orin X. Je suis également rassuré d’avoir BYD en support de la marque, contrairement à des startups qui peuvent fermer du jour au lendemain (exemple du constructeur Hiphi).

Tu l’as depuis combien de temps ? Tu as fait quelle distance avec ?

J’ai cette voiture maintenant depuis février 2024, puisqu’il a fallu deux mois et demi pour que Denza « construise » la version NSport que j’ai choisie et que la marque ne propose pas en stock et ne produit pas à l’usine directement. Dit autrement, la marque m’a livré une N7 classique, et j’ai dû la redéposer en concession pour la passer en version NSport, avec les éléments distinctifs de design.

J’ai parcouru 30 000 km et ait déjà changé un train de pneus arrière car la voiture avait initialement un mauvais réglage des bras de suspension arrière précipitant leurs usures. À plus de 2,4 tonnes sur la balance, ça ne pardonne pas. Pour le reste, tout fonctionne très bien, je suis content des mises à jour OTA qui continuent d’apporter des améliorations (visuelles, mais aussi matérielles telles que le réglage de la pompe à huile) et d’ajouter des villes au programme Autopilote City NOA de Denza.

Ce programme permet d’utiliser la voiture en conduite autonome qui se rapproche du niveau 3 en Europe. La voiture conduit toute seule sur les trajets, et double d’elle-même. Ce n’est toutefois pas encore au niveau d’un Tesla FSD dans les possibilités offertes.

Si tu devais citer les 5 points forts (ou que tu adores) de cette voiture ?

Gestion Autopilote et Lidars intégrés dans la carrosserie

Version NSport produite à moins de 100 exemplaires en Chine avec l’intégration de carbone

Habitacle premium : bois, aluminium et cuir Nappa et contrôles dédiés

Di-sus Air Suspension (la suspension pneumatique) et mode drift

Qualité sonore avec le système audio développé par les français de Devialet : au top pour films, musiques et jeux vidéo (et oui il y’a les manettes de jeu aussi)

Les points négatifs ?

Décote très rapide des véhicules électriques car l’innovation est intense sur ce segment. Très comparable aux télés ou cartes graphiques par exemple

Pas de réglage électrique aux sièges arrière et accoudoir arrière BYD moins qualitatif au lieu d’un Denza (c’est désormais le cas pour les modèles 2025)

Ouverture du frunk (coffre avant) manuel (c’est électrique pour les modèles 2025)

Le type SUV crossback qui n’est pas mon type de design préféré

Si tu devais acheter une voiture maintenant, tu reprendrais la même ?

Si je devais acheter une voiture maintenant, je prendrais la Denza Z9GT. J’ai choisi la N7, un SUV crossback, car elle cochait toutes mes cases en termes de fonctionnalités, mais je préfère les berlines, et encore plus les GT. La Zeekr 001 a des proportions idéales. L’Avatr 11 est pour moi la voiture NEV la plus sexy et la plus aboutie au niveau design extérieur, mais qui est totalement bloqué sur l’écosystème Huawei qui ne me convient pas.

Le service après-vente est également très important, et Denza et NIO ont des prestations très satisfaisantes qui mettent leurs clients au centre de leur stratégie. On a le droit à une collation et même un repas à chaque fois qu’on entre en concession. C’est vraiment luxueux.

J’ai également apprécié le fait que Denza permette des mises à jour matérielles sur le véhicule tel que l’ajout des mécanismes softclose sur les quatre portes de ma N7. C’est ce qui permet aux portes de se fermer toutes seules, sans avoir à les claquer.

Par rapport aux choix qui m’ont poussé à choisir la N7 et mon expérience après bientôt 1 an, je choisirai la Z9GT pour mon prochain achat. Ou la Yangwang U7 si je gagne au loto

J’ai une prise de charge d’une puissance de 7 kW chez moi. Il faut savoir que la majorité des voitures électriques premium en Chine sont livrées avec leur chargeur mural à installer à la maison, inclus dans le tarif et installé par la marque.

Lors de déplacements plus longs, je recharge sur des chargeurs rapides qui sont fréquents et très bien implantés en région urbaine et périphérique en Chine. Cela deviendrait par contre un problème si je m’aventurais à + de 500 km en dehors de Shenzhen, ce que je ne fais quasiment jamais.

Combien coûte le kWh en Chine à la maison et sur les bornes rapides ?

À la maison, on est à l’équivalent (en conversion brute yuans en euros) de 0,08 € / kWh en journée et à 0,05 € / kWh en tarif nuit. Je paye donc entre 1 à 1,5 euro pour parcourir 100 km.

Sur autoroute, le kWh sur borne rapide est facturé entre à 0,20 à 0,30 € / kWh alors qu’en ville, le kWh sur borne rapide est facturé entre 0,15 à 0,22 €. Soit entre 2,7 et 5,4 euros pour parcourir 100 km.

À titre de comparaison, un litre d’essence coûte en Chine l’équivalent de 0,76 euro. Soit environ 5 euros pour parcourir 100 euros.

As-tu déjà fait des longs trajets avec ?

Mes longs trajets sont des A/R entre ma maison et Canton, environ 400 à 450 km dans une journée que je fais sur une charge pour 60 à 70 % d’autoroute et le reste en urbain. Avec ma batterie de 92 kWh chargée à 100 %, je reviens avec 5 à 8 % de charge restante à la maison.

Sinon nous avons fait un road trip à Guilin à l’été 2024, il y avait 750 km en autoroute et cela a nécessité dans les deux sens un arrêt sur autoroute pour recharge de 10 à 90 % en environ 40 minutes.

Une particularité de ma Denza N7, c’est les deux ports de charge pour monter à 230 kW crête. Ce qui veut dire que je peux me brancher sur deux bornes en même temps, pour augmenter la puissance de charge. BYD avait lancé ce concept pour permettre une recharge plus rapide de la batterie LFP qui est sinon limitée à 150 kW avec un seul chargeur DC. À ma connaissance, seules les Denza N7 et D9 bénéficie de cette infrastructure.

Que penses-tu des autres marques comme Xpeng, Zeekr ou Avatr ? Tu ne voulais pas en acheter une ?

Avatr, et notamment la 11, est la marque dont les voitures sont les mieux dessinées, c’est exclusif, sportif mais pas ostentatoire : la balance idéale pour moi. Mais ils sont à 100 % sur un écosystème Huawei, ce qui les disqualifie pour moi.

Xpeng s’adresse principalement à une clientèle jeune cible de BMW et en concurrence directe avec Tesla. Le Xpeng G9 mis à part, leurs intérieurs ne me plaisent pas, trop épurés à la Tesla. Ils n’ont pas non plus l’affichage tête haute, manque d’expérience en interne sur les batteries et viennent d’enlever les lidar sur leur P7+ ce qui est pour moi une erreur.

Je n’apprécie pas les similarités entre Zeekr et Link&Co mais il faut avouer qu’ils ont frappé fort avec leur 001 et 007. Je continuerai de surveiller leurs évolutions de très près, le potentiel est là et ils l’ont prouvé.

J’aime aussi le design extérieur de Nio ainsi que leur service client, mais leurs intérieurs sont également trop simplifiés et mes utilisations ne nécessitent pas de payer leur service batterie swap (Baas) qui restent utiles pour des grands rouleurs qui seront prêts à payer un prix supplémentaire pour repartir avec une batterie à 100 % en 3 minutes. Pourquoi pas une Onvo en voiture secondaire…

Es-tu satisfait de la conduite autonome de ta Denza ?

Lorsque j’ai pris possession de ma voiture en février 2023, la fonction était seulement disponible sur autoroute et était trop conservatrice. Il y’avait des bugs régulièrement surtout aux dépassements de multiples camions ou bus. Après quatre mises à jour OTA à distance, des réglages ont été effectués sur le comportement du véhicule et j’utilise régulièrement l’autopilote en ville et sur autoroute.

Dans les bouchons et sur les axes encombrés, il y’a un intérêt certain. Il y’a encore quelques bugs et des erreurs de jugement du véhicule, mais je suis satisfait des améliorations sur le système. Il y’a aussi un test qui m’a rassuré sur le choix de la N7 où des essayeurs chinois ont classé la Denza N7 en première place du Smart Parking qui utilise une partie des capteurs et du logiciel impliqué dans la conduite autonome pour se garer toute seule.