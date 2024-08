Six mois pour éviter la faillite : ce constructeur de voitures électriques présent en Europe est en sursis

Assez peu connu bien que déjà positionné en Europe, le constructeur chinois HiPhi est officiellement en procédure de faillite. Désormais, la firme a six mois pour sauver les meubles.

Cela fait de nombreuses années que des constructeurs chinois se lancent dans la voiture électrique, mais tous ne connaissent pas le même destin. Si certains sont au top, comme BYD qui est actuellement le numéro 2 mondial de la voiture électrique, ce n’est pas rose pour tout le monde.

HiPhi dans la tourmente

Sur pas moins de 150 marques actuellement présentes en Chine, seulement deux sont réellement rentables, à savoir la firme de Shenzhen déjà nommée et Li Auto. Les autres ne cessent de perdre de l’argent sur chaque voiture vendue, comme Nio ou encore Xpeng. Mais pour certaines, c’est même encore pire, puisqu’elles frôlent très dangereusement la faillite, purement et simplement. C’est par exemple le cas d’Aiways, qui prépare une grande métamorphose, mais aussi plus récemment de HiPhi.

L’entreprise a été fondée en 2019 par William Dong et elle appartient en fait à la maison-mère Human Horizon, qui n’est pas vraiment au mieux de sa forme. Il y a quelques jours, nous annoncions que cette dernière connaissait de graves difficultés. À vrai dire, elle vient officiellement de démarrer une procédure de mise en faillite, alors que les ventes sont très faibles et que la production a été interrompue un peu plus tôt dans l’année.

Voilà que l’on commence à en savoir un peu plus sur ce qui attend l’entreprise, et donc le jeune constructeur HiPhi, dont nous avions pu découvrir sa Z à Munich. La firme ne va pas déposer le bilan tout de suite, car le tribunal populaire de la zone de développement économique et technologique de Yancheng offre encore un petit sursis à la société. Cette dernière a désormais six mois pour essayer de sauver les meubles et de redresser la barre, avant qu’il ne soit trop tard.

À noter que cette durée peut être prolongée de trois mois supplémentaires, comme l’indique le site Electrive. Après, ce sera définitivement terminé pour HiPhi et Human Horizon si la situation ne s’est pas améliorée. Cette période est particulièrement critique pour le constructeur chinois, qui se retrouve en quelque sorte sous la tutelle du tribunal. En effet, si la direction est toujours en place, elle doit désormais faire approuver toutes ses décisions par l’administrateur judiciaire.

Une situation délicate

Ainsi, le constructeur doit faire tout ce qui est possible pour réduire au maximum les dépenses, tout en maximisant les rentrées d’argent. Et cela risque de ne pas être facile, car Human Horizon et HiPhi ont encore des salaires à payer, mais la firme ne produit plus aucune voiture et n’a aucun moyen d’engranger des recettes. Ce n’est pas tout, car elle est aussi sous le coup d’une procédure judiciaire lancée par son concurrent Faraday Future, qui n’est pas non plus en bonne posture.

Ce dernier accuse HiPhi de concurrence déloyale et d’avoir violé des secrets commerciaux. La plainte visait Ding Lei, fondateur de Human Horizons Holdings, et demandait notamment des dommages et intérêts ainsi qu’un arrêt de la production et de la distribution de ses voitures. Un vrai coup de massue pour la firme, alors que le fin mot de cette affaire n’a pas encore été prononcé. Il n’est donc pas exclu que les juges accablent encore plus la société déjà très en difficulté.

Désormais, un rachat par une autre marque serait la seule lueur d’espoir pour la firme, mais cela ne semble pas d’actualité. Changan, qui a notamment fondé Avatr et Deepal avec CATL et Huawei s’était montré intéressé, mais il semblerait que le projet soit finalement tombé à l’eau. Pour mémoire, HiPhi possède déjà une gamme bien remplie, avec sa berline Z, sa sportive A et ses SUV X et Y, dont les noms nous rappellent ceux utilisés par Tesla.