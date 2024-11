Le plus grand concurrent de Tesla dévoile une magnifique voiture électrique

Si les berlines ne sont plus à la mode en Europe, elles restent plébiscitées sur le premier marché mondial : la Chine. Parmi les nombreux constructeurs chinois à lancer des berlines, voici la Denza Z9 par BYD, une version dérivée du break de chasse Z9 GT. La Z9 berline arrive en concession, et on pourrait la voir rouler en Europe dans les prochaines années.

Denza Z9 / Crédit : Denza

D’un point de vue européen, lancer une grande berline semble être un pari risqué pour un constructeur. En effet, les berlines cèdent peu à peu la place aux SUV. Prenons par exemple la Peugeot 508, la DS 9, la Volkswagen Passat, la Jaguar XE ou encore la Renault Talisman, toutes vouées à ne pas être renouvelées.

En Chine, cependant, la situation est tout autre. Les berlines restent très populaires, et les constructeurs continuent de les proposer, souvent avec des aspirations haut de gamme. On peut citer la Xiaomi SU7, la Nio ET7, la Zeekr 007, la Deepal L07, la Hongqi EH7 ou encore la Dongfeng Nissan N7, dévoilée elle aussi lors du salon de l’automobile de Guangzhou, tout comme le modèle phare du jour : la Denza Z9. Il s’agit de la marque haut de gamme de BYD, le plus grand concurrent de Tesla.

Une grande berline

Pas de surprise lorsque l’on découvre cette Denza Z9 : elle ressemble presque trait pour trait au break de chasse Denza Z9 GT. La principale différence se situe à l’arrière, avec une lunette plongeante intégrée au coffre.

Pour le reste, on a ici une berline épurée, comme c’est souvent le cas pour les voitures électriques conçues en Chine. La version électrique se distingue par l’absence de calandre, des optiques avant en deux parties et des poignées de porte intégrées à la carrosserie. On note également une touche de fantaisie avec un extracteur d’air, apparemment factice, positionné sur les portes avant.

Denza Z9 / Crédit : Denza

Côté dimensions, il s’agit d’une grande berline de 5,22 m de long, 1,99 m de large et 1,50 m de haut, avec un empattement de 3,12 m. La version hybride rechargeable est légèrement plus longue, atteignant 5,23 m. La Denza Z9 est un « beau bébé », comme on dit. Ses dimensions sont comparables à celles des plus grandes berlines du marché européen, comme la Mercedes EQS et la Classe S Longue. Les Audi A8 et BMW i7, quant à elles, restent plus imposantes.

De l’espace à bord

Avec un empattement de 3,12 m, l’espace à bord promet d’être royal. Les 2,98 m de la DS 9, un modèle pensé principalement pour le marché chinois, offraient déjà un espace généreux.

Mais concentrons-nous plutôt sur la planche de bord de la Denza Z9 berline. La planche de bord est reprise du break de chasse Z9 GT. On retrouve logiquement le même grand écran central de 17,3 pouces, un combiné numérique de 13,2 pouces et un écran pour le passager de dimensions identiques.

La présentation est comparable à ce que l’on peut trouver en Europe dans des modèles comme l’Audi A6 e-tron, le Q6 e-tron ou encore le Porsche Macan. En outre, la Denza Z9 propose un affichage tête haute de 50 pouces ainsi que deux chargeurs de téléphone par induction de 50 watts chacun.

Denza Z9 / Crédit : Denza

À l’arrière, les sièges sont réglables électriquement sur 8 directions. Des repose-jambes sont disponibles pour les passagers, et les dossiers peuvent s’incliner, offrant le confort digne d’une limousine. Le summum du luxe est atteint avec la présence d’un réfrigérateur à l’arrière. Bien que ce ne soit pas une nouveauté, cet équipement reste réservé aux véhicules haut de gamme.

Denza Z9 / Crédit : Denza

Electrique ou hybride rechargeable

La Denza Z9 laisse le choix de l’énergie. Intéressons-nous d’abord à la version électrique, qui dispose d’un moteur avant de 230 kW (312 ch) et de deux moteurs arrière d’une puissance de 240 kW (326 ch) chacun. La puissance totale atteint ainsi 952 chevaux ! Pour alimenter ces trois moteurs, une batterie LFP d’une capacité de 100 kWh est intégrée. En Chine, l’autonomie CTLC est annoncée à 630 km, ce qui correspondrait à environ 550 km en autonomie WLTP. Le 0 à 100 km/h est expédié en 3,2 secondes !

Denza Z9 / Crédit : Denza

La version hybride rechargeable propose encore plus d’autonomie. Elle utilise un moteur 2,0 turbo de 152 kW à l’avant, combiné à un moteur électrique de 200 kW. À l’arrière, on retrouve les deux moteurs électriques de 240 kW. La puissance totale est de 870 chevaux, permettant un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Grâce à la batterie LFP de 38,5 kWh, l’autonomie en tout électrique atteint 203 km selon le cycle CTLC, soit environ 180 km selon le cycle d’homologation WLTP. En combinant essence et électrique, il serait possible de parcourir 1 100 km sans s’arrêter.

Fonctionnalité intéressante : les nombreux moteurs électriques de la Denza Z9 lui permettent de se déplacer en crabe. Cela réduit ainsi son rayon de braquage et améliore la maniabilité de cette (très) grande berline.

Les livraisons vont bientôt débuter

Selon les informations de CarNewsChina, Denza a annoncé lors du salon automobile de Guangzhou que les livraisons de la berline électrique débuteront fin décembre. Les premiers exemplaires de démonstration commencent à arriver chez les concessionnaires chinois, et les essais seront disponibles dès la fin du mois de novembre.

Denza Z9 / Crédit : Denza

Les prix ont également été rappelés par la marque lors du salon. La version électrique débute à 354 800 yuans (soit 46 409 euros à l’heure actuelle), tandis que la motorisation hybride commence à 334 800 yuans (43 793 euros).

La commercialisation en Europe n’a pas encore été évoquée. Cependant, elle pourrait arriver dans les prochains mois, puisque Denza arrive en Europe en 2025. Mais rappelons que son prix pourrait presque doubler en cas d’arrivée sur notre marché, à cause des droits de douanes et des frais d’importation.