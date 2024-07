Voici à quoi ressemble l’intérieur de la nouvelle voiture électrique de Huawei

Quelques jours après le SUV S07, le constructeur chinois Deepal, fruit de la collaboration entre Huawei et CATL lève le voile sur sa berline L07. L’occasion de découvrir son design extérieur, mais surtout sa présentation intérieure, qui risque de faire trembler Tesla.

Avez-vous déjà entendu parler de Deepal ? Probablement pas. Il faut dire que cette marque est très jeune puisqu’elle fut fondée en 2018, mais ce n’est qu’en 2023 qu’elle est devenue totalement indépendante.



Une nouvelle berline haut de gamme

Cette dernière est basée en Chine, et est en fait le fruit de la collaboration entre le géant de la tech Huawei, le fabricant de batteries CATL et le constructeur Changan Automobile. Une alliance qui a également donné naissance à une autre marque, connue sous le nom de Avatr, dont les voitures électriques pourraient finir par arriver en Europe au cours des prochaines années. Cela devrait également être le cas pour celles de Deepal, dont le SUV S07 récemment dévoilé.

Et voilà que la gamme s’enrichit d’une toute nouvelle auto, qui prend cette fois-ci la forme d’une berline 100 % électrique, qui devrait notamment chasser sur les terres de la Tesla Model S et de la BYD Seal, entre autres. Pour l’heure, seules deux photos officielles ont été publiées via le site Car News China, montrant un style très moderne et des lignes particulièrement épurées. Cependant, le Cx (coefficient de traînée) n’a pas été communiqué par le constructeur.

À l’avant, la berline arbore des feux tout en longueur, qui surmontent de larges prises d’air et un bouclier qui lui donne un style dynamique. La voiture se chausse de grandes jantes, dont on ne connaît pas encore les dimensions. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle L07 affiche des dimensions imposantes, avec une longueur de 4,88 mètres pour 1,89 mètre de large et 1,48 mètre de haut. Des chiffres qui sont alors très proches de la L03, une autre berline récemment dévoilée par Deepal.

À l’arrière, le dessin est plutôt conventionnel, et on retrouve des feux en forme triangulaires, reliés entre eux par une bande lumineuse. Le bouclier est quant à lui assez imposant, tandis que nous devrions en savoir plus un peu plus tard sur la gamme de couleurs qui sera proposée sur la berline électrique. Cette dernière affiche un empattement généreux de 2,90 mètres et peut embarquer jusqu’à cinq personnes à son bord, dans un poste de conduite très moderne, inspiré de ce que propose Tesla.

Une fiche technique mystérieuse

En effet, nous retrouvons une planche de bord très épurée, qui arbore seulement en son centre une grande dalle numérique d’une diagonale de 15,6 pouces reprise du SUV S07 et du Deepal S7, qui avait été dévoilé en fin d’année dernière. Cette dernière est normalement compatible avec Apple CarPlay et Huawei HiCar, qui est en fait une alternative chinoise à Android Auto. Vous noterez l’absence de combiné d’instrumentation, comme sur la Tesla Model 3, qui est cependant compensée par la présente d’un affichage tête-haute en réalité augmentée.

Le conducteur profite également d’une grande console centrale, qui intègre notamment deux chargeurs pour smartphones à induction, ainsi qu’un diffuseur de parfum. Plusieurs couleurs de sellerie sont également proposés à bord de la nouvelle Deepal L07, avec notamment du noir avec des accents marrons ou avec du beige.

En ce qui concerne la fiche technique de la berline, le constructeur se montre encore assez peu loquace. Seulement sait-on que la version électrique embarque un moteur de 185 kW, soit environ 251 chevaux.

La capacité de la batterie ainsi que l’autonomie n’ont pas encore été dévoilées par la firme, qui reste également mystérieuse sur la date de commercialisation de sa voiture.

Quoi qu’il en soit, elle ne devrait pas encore arriver tout de suite chez nous, et surtout, elle risque de coûter très cher. Et ce en raison de la hausse des droits de douane décrétée par l’Union européenne, tandis qu’elle ne sera pas éligible au bonus écologique en France non plus. Sauf si Deepal envisage une production sur le Vieux Continent…