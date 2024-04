Le plus grand concurrent de Tesla veut concurrencer Porsche avec cette voiture électrique hyper impressionnante

Denza, la marque de luxe cocréée par Mercedes-Benz et BYD, va bientôt dévoiler sa quatrième voiture électrique. Il s'agit de la Denza Z9 GT, une grande berline/break de chasse, qui se rêve d'aller concurrencer les Porsche Panamera et Taycan. Les premières informations viennent d'être dévoilées par le ministère chinois de l'Industrie... et ça envoie du lourd. Voici tout ce qu'on sait.

On le sait : les constructeurs chinois de voitures électriques adorent créer des marques à n’en plus finir. Dans cette jungle, certaines sortent du lot, comme Denza. Elle partage avec YangWang la branche « luxe » de BYD, le plus grand concurrent de Tesla, avec cette particularité d’avoir été cocréée avec… Mercedes-Benz.

Nous avions déjà pu approcher les deux premières voitures électriques de Denza qui arriveront en Europe (le van D9 et le SUV N7), mais la marque de luxe va prochainement dévoiler un nouveau modèle 100 % électrique : la Z9 GT, qui met l’accent sur la performance.

Un style de break de chasse

Bien évidemment, les premières informations sur cette Denza Z9 GT ont été publiées avant son officialisation par le ministère chinois de l’Industrie, ce qui nous permet d’en connaître les premiers détails.

Ces informations, relayées par Auto Home, nous présentent une voiture d’un sacré gabarit, avec 5,18 m de long (dont 3,12 m entre les roues) pour 1,99 m de large et 1,50 m de haut. Le style est celui d’un break de chasse, et nous rappelle entre autres la Zeekr 001.

Des performances (et un poids) de haut niveau

Ce style dynamique s’accompagne de performances du même acabit. Denza semble n’avoir retenu qu’une seule motorisation pour sa Z9 GT, avec pas moins de trois moteurs. Celui à l’avant, de 230 kW (313 ch) est épaulé par deux à l’arrière de 240 kW chacun (326 ch), le tout donnant une puissance totale de 710 kW. L’équivalent de 965 ch !

Pour alimenter tout ce beau monde, Denza va logiquement utiliser la batterie Blade de la maison mère BYD. Une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) certes économique (entre autres arguments), mais assez lourde. Si la capacité de cette dernière n’est pas connue, elle doit être assez importante, puisque les documents officiels indiquent que la Denza pèse 2,87 tonnes !

Peu d’informations, mais un sacré appétit

Cela ne l’empêche pas de filer jusqu’à 240 km/h. Les chiffres d’accélération, d’autonomie, de recharge ou de tarifs ne sont pas encore connus, mais devraient l’être lors du salon de Pékin, qui ouvrira le 25 avril.

Dans tous les cas, Denza a de fortes ambitions pour sa nouvelle voiture électrique. Son arrivée en Europe est prévue – la marque a d’ailleurs fait récemment rouler un prototype en Allemagne, accompagné d’une Porsche Panamera et même d’une Ferrari GTC4 Lusso. Le message est passé !