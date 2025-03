Le PlayStation Portal devient encore plus intéressant avec cette mise à jour

Possesseurs d’un abonnement PS Plus Premium et d’un PS Portal, vous allez être ravis. La console portable de Sony peut désormais streamer plus de 50 jeux du catalogue Classics, et ce, sans avoir besoin de passer par une PS5.

Les jeux PS1 et PSP font leur apparition sur le PlayStation Portal // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Il est devenu difficile de ne pas s’arrêter devant le PlayStation Portal. Vendu à près de 220 euros en France, l’appareil a de solides arguments à faire valoir, puisqu’il permet de jouer à de nombreux titres du catalogue PlayStation. Du moins, tant que vous vous situez sur le même réseau que votre PS5, sur laquelle les jeux seront lancés pour être diffusés sur la console portable de Sony. Ou tant que vous disposez d’une bonne connexion à internet, car depuis novembre, l’appareil peut accéder directement au service de cloud gaming de la firme japonaise.

C’est d’ailleurs cette dernière fonctionnalité qui connaît une amélioration plutôt significative : le catalogue auquel elle permet d’accéder s’étoffe d’une cinquantaine de jeux. Et pas n’importe lesquels, puisqu’il s’agit de titres estampillés Classics, qui sont sortis sur PS1 et PSP. La nouvelle console portable de Sony devrait donc être particulièrement adaptée pour y jouer avec son écran de 8 pouces.

Cet ajout ne s’est pas fait en grande pompe, Sony ne l’ayant pas encore commenté officiellement. C’est TrueTrophies qui a remarqué l’apparition d’une partie des titres Classics, déjà disponibles sur PS5, sur le PS Portal. Parmi les jeux concernés, on peut citer Ape Escape, Tekken ou encore Killzone Liberation.

Un bel effort de Sony, mais qui garde encore un retard considérable sur Microsoft côté cloud gaming

Ces jeux ne seront toutefois pas disponibles pour tout le monde. Tout d’abord, seuls les abonnés au forfait PlayStation Plus Premium, accessible pour la modique somme de 16,99 euros par mois, y ont accès. Ensuite, il faut avoir activé le streaming dans le cloud sur votre PS Portal, la marche à suivre étant expliquée sur le site web de PlayStation. Il est aussi à noter que toutes les régions n’y ont pas encore accès, et vous pouvez consulter la liste des pays concernés sur ce billet de blog de Sony.

Malgré ces quelques restrictions, et l’incompatibilité de certains jeux au cloud gaming, notamment Worms, Worms Armageddon, Grandia ou Harvest Moon Back to Nature selon TrueTrophies, on peut saluer ce nouvel effort de Sony. Il faut dire que Microsoft, avec son Game Pass, propose une formule extrêmement complète, comprenant aussi bien des jeux très récents que des titres lancés sur sa première console, la Xbox originelle.

La firme japonaise a donc encore un retard considérable à rattraper sur le créneau du cloud gaming et des services associés. D’autant qu’avec la stratégie actuelle de Microsoft, souhaitant propulser sa marque Xbox sur de nombreux appareils et travaillant sur une nouvelle console portable, et la sortie prochaine de la Nintendo Switch 2, le PlayStation Portal évolue dans une arène où la concurrence devient de plus en plus féroce.