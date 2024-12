Ces lunettes connectées se veulent trois fois plus intelligentes que celles de Meta, mais tout aussi jolies

La marque Solos a annoncé le lancement de ses AirGo Vision, des lunettes connectées qui profitent de trois IA génératives : Google Gemini, GPT-4o et Claude.

Les lunettes Solos AirGo Vision // Source : Solos

Après des années à se chercher entre lunettes audio et lunettes vidéo, les lunettes connectées semblent renaître depuis un an autour de l’intelligence artificielle.

Après les Ray-Ban Meta, c’est au tour du constructeur américain Solos de lancer ses nouvelles lunettes connectées avec intelligence artificielle générative embarquée, les Solos AirGo Vision.

Il s’agit ici de lunettes connectées dotées de caméras qui vont permettre d’analyser votre environnement non seulement pour le filmer, mais également pour poser des questions à une IA générative.

En l’occurrence, Solos indique avoir intégré plusieurs grands modèles de langage à ses lunettes. On va ainsi retrouver non seulement GPT-4o d’OpenAI, mais aussi Gemini de Google ainsi que Claude d’Anthropic, comme le signale le site 9to5Google.

Des lunettes qui se contrôlent à la voix

Bien évidemment, les interactions se font à la voix à l’aide d’un microphone intégré aux lunettes ainsi que des haut-parleurs positionnés au niveau des branches pour entendre les réponses aux différentes requêtes. L’usage est ainsi similaire à ce que propose désormais Meta avec ses lunettes connectées conçues en partenariat avec Ray-Ban.

Les lunettes Solos AirGo Vision // Source : Solos

Parmi les fonctionnalités mises en avant, Solos indique que ses lunettes seront capables de faire de la traduction à la volée, de suivre un itinéraire ou de donner la météo en fonction du lieu où on se trouve.

L’une des particularités des AirGo Vision est leur personnalisation. En effet, il est possible de modifier la monture assez facilement, la partie intelligente étant logée dans les branches. On peut ainsi conserver les branches et les fixer à une monture plus classique conçue par Solos, mais sans caméra intégrée.

Les Solos AirGo Vision sont d’ores et déjà disponibles en précommande. Les lunettes sont proposées en deux montures — Krypton 1 et Krypton 2 — et dans quatre teintes. Elles sont affichées en France au prix de 289,90 euros.