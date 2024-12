Même Samsung ne croirait pas au potentiel de ses propres lunettes connectées attendues l’an prochain

D’après un journal économique coréen, Samsung aurait décidé de réduire la voilure sur ses lunettes de réalité augmentée en ne produisant que 50 000 exemplaires.

Les Ray-Ban Meta pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’an prochain, Samsung pourrait lever le voile sur ses premières lunettes connectées. Il faut dire que le constructeur coréen avait annoncé travailler sur ce nouveau type de produit il y a près de deux ans, en annonçant développer une « nouvelle expérience XR », de réalité étendue.

Seulement, les dernières rumeurs évoquent non seulement un projet qui aurait été largement réduit en termes d’ambitions technologiques, mais également concernant le potentiel de ventes.

Des ambitions revues à la baisse pour Samsung

En effet, selon les informations du journal économique coréen SE Daily, Samsung aurait décidé de réduire considérablement la voilure quant à ses objectifs de ventes. Alors que les objectifs initiaux semblaient tabler sur 500 000 unités vendues à la sortie des lunettes, Samsung miserait désormais sur 50 000 ventes pour ses premières lunettes XR :

L’appareil XR devrait être un concept de lunettes de réalité augmentée. Samsung a prévu un plan pour livrer plus de 20 000 à 30 000 unités durant les troisième et quatrième trimestres de l’an prochain.

Comme le signale le site Android Police, Samsung aurait ainsi décidé de réduire de 90 % le nombre de lunettes produites à la sortie.

L’article de SE Daily nous en apprend cependant davantage sur le type de produit attendu de la part de Samsung. Il devrait en effet s’agir de lunettes de réalité augmentée, à la manière de ce que Meta a déjà pu dévoiler avec son prototype de lunettes Orion.

Les lunettes Orion de Meta pour illustration // Source : Meta

Ces dernières semaines, un autre média coréen, le Maeil Business Newspaper, indiquait quant à lui que Samsung travaillait sur des lunettes capables d’enregistrer des vidéos, mais sans écran. En cela, elles seraient similaires au Ray-Ban Meta.

On pourrait en savoir plus sur les lunettes de Samsung en début d’année prochaine. En effet, selon SE Daily, Samsung pourrait montrer ses lunettes pour la première fois lors de la conférence Galaxy Unpacked de présentation des Galaxy S25. Les lunettes sortiraient ensuite au second semestre, tout comme c’était le cas en 2024 pour sa bague connectée Galaxy Ring.