Samsung Galaxy Glasses : un futur concurrent des Apple Glass et Meta Quest Pro

Samsung a déjà teasé l'arrivée d'un casque de réalité mixte en partenariat avec Google et Qualcomm. Une source en dit plus sur les futures caractéristiques du produit.

En même temps que la présentation des Galaxy S23 et Galaxy Book 3, Samsung a annoncé travailler sur « une nouvelle expérience XR » en partenariat avec Qualcomm et Google. L’année où l’on attend le premier casque de réalité mixte d’Apple, ce n’est forcément pas anodin.

Un casque haut de gamme

D’après les rumeurs entourant le projet, ce nouveau casque dévoilé par Samsung devrait concurrencer le Meta Quest Pro et le casque d’Apple. Autrement dit, on serait au-devant d’une nouvelle vitrine technologique.

En plus de son partenariat avec Qualcomm, garantissant l’intégration d’un SoC Snapdragon dédié pour ce casque autonome, et Google, qui devrait fournir une version spéciale d’Android pour l’occasion, Samsung a trouvé de nouveaux partenaires. Meta et Microsoft seraient également de la partie. Cela signifie probablement une compatibilité avec les applications réalité mixte de Windows 11 et par extension, SteamVR.

Les nouveaux détails

Un dépôt de marque a sans doute révélé le futur nom du produit. En effet, Samsung a déposé le nom « Galaxy Glasses » ce qui laisse imaginer des lunettes connectées. Le site GalaxyClub va plus loin en affirmant que le casque proposera bien, comme le Meta Quest Pro, une expérience de réalité mixte. C’est-à-dire la possibilité de faire apparaitre des objets en 3D dans l’environnement réel grâce à un casque complètement immersif.

Avec la qualité des écrans, appareils photo et puces que l’on retrouve aujourd’hui dans un Galaxy S23 Ultra, Samsung est plus que bien armé pour développer un casque de réalité mixte à la pointe.

Reste à savoir quand la firme dévoilera son travail dans le domaine. Le casque d’Apple est désormais attendu pour la WWDC de juin. Samsung pourrait en dire plus lors de la présentation de ses prochains smartphones pliants, prévue durant l’été.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !