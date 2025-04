Apple pourrait bien faire l’impasse sur une fonctionnalité de base avec ses lunettes connectées

Encore balbutiant et largement dominé par les Ray-Ban Meta, le secteur des lunettes connectées pourrait bien accueillir un nouvel entrant en 2027. Des lunettes Apple… sans fonction photo ?

Les lunettes Orion de Meta pour illustration // Source : Meta

Apple est bien décidé à bousculer la domination de Meta sur le secteur des lunettes connectées. Alors que l’entreprise de Mark Zuckerberg est l’une des rares à avoir commercialisé un produit grand public dans cette catégorie, le fabricant d’iPhone ne devrait pas se laisser faire.

D’après des informations obtenues par Bloomberg, les contours des « Apple Glass » seraient en train de se dessiner plus nettement avec une fonctionnalité majeure potentiellement absente.

Siri au bout du nez ?

Le toujours très bien informé Mark Gurman explique en effet que les binocles Apple pourraient embarquer un micro, des capteurs photos, des haut-parleurs et un assistant dopé à l’IA capable d’ « analyser le monde environnant et de transmettre des informations contextuelles à l’utilisateur ou l’utilisatrice ». Il ne s’agirait pas pour autant d’un Vision Pro « Light » capable d’afficher des éléments en réalité augmentée, mais de lunettes plus basiques, surtout destinées à avoir un assistant virtuel constamment accessible sur le bout de son nez.

Le projet, surnommé « Atlas » en interne, pourrait sortir en 2027 et serait une sorte de palier technique avant l’éventuelle officialisation de lunettes connectées véritablement dotées d’écrans. Étrangement, cela dit, Apple hésiterait à doter cet accessoire d’une fonction de capture photo et vidéo.

XREAL Air 2 Pro // Source : Frandroid

Supposément soucieux de la vie privée des personnes de l’autre côté des lunettes, Apple songerait à empêcher la capture d’image via les capteurs des lunettes, n’autorisant ces derniers qu’à fonctionner en tandem avec un modèle d’intelligence artificielle censé analyser le contexte environnant. Un choix qui serait osé, mais raccord de la part d’Apple.

Privées de photos… Pour la bonne cause ?

En effet, la firme s’est toujours posée comme l’antithèse de Google et de son empire de la donnée personnelle. Ne pas autoriser la prise de photo et de vidéo collerait à l’image que tente de se donner Apple. Cela rendrait aussi l’appareil plus acceptable dans l’espace public, puisque potentiellement pas perpétuellement en train de filmer les moindres faits et gestes de quiconque a le malheur de croiser le regard d’un porteur d’Apple Glass.

Néanmoins, cela risquerait aussi de réduire l’intérêt d’un tel objet, puisque les lunettes connectées offrent aussi un moyen simple et rapide pour prendre une photo de son environnement sans avoir à sortir son téléphone. C’est ce qui se rapproche le plus d’une photo prise directement par une paire d’yeux.

Le débat est dans tous les cas intéressants à suivre, tant deux philosophies s’affrontent là. Celle qui postule que, si la technique le permet, pourquoi s’en priver, et une autre qui s’interroge sur l’acceptabilité sociale de ce genre de gadget.