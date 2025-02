Microsoft jette l’éponge : fin de partie pour son casque de réalité mixte sauf pour un usage précis

Après plusieurs années sous perfusion, l’HoloLens est officiellement abandonné par la firme de Redmond. Le casque de réalité mixte n’est toutefois pas encore enterré, puisqu’il pourrait équiper les soldats de l’armée américaine.

Le casque de réalité augmentée HoloLens de Microsoft. // Source : Microsoft

L’HoloLens, voilà un nom qui résonne désormais comme un lointain écho. Lancé en 2016, le casque de réalité mixte de Microsoft n’aura connu qu’un successeur en 2019, l’HoloLens 2. Ces dernières années, la firme a maintenu son appareil et son écosystème sous perfusion, laissant le champ libre à la concurrence d’explorer ce secteur, notamment Apple avec son Vision Pro et Meta avec ses Quest 3 et Quest 3S.

En effet, la réalité mixte ne figure plus parmi les priorités du géant de Redmond, qui a réorienté sa stratégie vers l’intelligence artificielle, notamment en investissant dans OpenAI, créateur de ChatGPT. C’est donc ans surprise que Microsoft vient d’annoncer la fin de l’aventure HoloLens. Du moins, pour ses équipes, car le projet est dorénavant confié à une autre société américaine, Anduril.

Si vous ne connaissez pas cette dernière, ce n’est pas étonnant. Elle fait partie des nombreuses entreprises spécialisées dans la conception d’équipements militaires aux États-Unis. Son dirigeant est néanmoins une figure connue : Palmer Luckey, l’un des pères fondateurs de l’Oculus Rift.

Soldat HoloLens, au rapport

Cette passation de pouvoir n’est pas le fruit du hasard. Ces dernières années, Microsoft a collaboré avec le Département de la Défense américain pour concevoir un casque de réalité mixte destiné aux soldats sur le terrain, baptisé IVAS (Integrated Visual Augmentation System). Le projet reste d’actualité, et c’est sur celui-ci que Luckey devra œuvrer pour conserver les précieux deniers de l’armée.

L’IVAS, le casque de réalité mixte codéveloppé par l’armée américaine et Microsoft // Source : Jason Amadi via Wikimedia

Reste à savoir si le gouvernement actuel maintiendra son soutien au projet. La législature précédente avait manifesté certaines réserves quant à l’allocation des fonds demandés par l’armée américaine, et il se pourrait que le penchant de l’administration Trump pour les coupes budgétaires complique l’avenir de l’IVAS.

Palmer Luckey s’est toutefois déjà affiché comme un partisan du président actuel, et ce avant même son élection en 2016. Un positionnement qui pourrait l’aider à pérenniser des contrats avec l’armée et, surtout, à garantir des commandes de plusieurs milliers de casques. L’enjeu est de taille : le partenariat est estimé à 21,9 milliards de dollars, une somme colossale qui offrirait un prestigieux héritage à l’HoloLens.

Du côté de Microsoft, la priorité est désormais d’assurer une fin de vie appropriée aux HoloLens 2 en circulation. Ceux-ci continueront de recevoir des correctifs de sécurité jusqu’au 31 décembre 2027. Passé cette date, le casque deviendra définitivement obsolète, un sort qui se passera sûrement dans une certaine indifférence.