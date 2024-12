Clap de fin pour l’architecture x86S, Intel jette déjà l’éponge

Intel vient d’annoncer l’arrêt de son projet x86S, une initiative lancée en 2023 qui visait à simplifier le jeu d’instructions x86. Cette décision survient peu après la formation du x86 Ecosystem Advisory Group, une alliance stratégique réunissant Intel, AMD, Google et d’autres acteurs majeurs du secteur.

« Nous restons profondément engagés envers l’architecture x86, comme le démontre la création du x86 Ecosystem Advisory Group en collaboration avec AMD et d’autres leaders de l’industrie », a déclaré un porte-parole d’Intel à Tom’s Hardware. Il a rappelé que malgré l’abandon de x86S, l’entreprise maintient son engagement pour l’innovation au sein de l’écosystème x86.

Le projet x86S, dévoilé en mai 2023, avait pour objectif de créer une version épurée du jeu d’instructions x86, fonctionnant uniquement en mode 64 bits. Une mise à jour 1.2 de la spécification avait même été publiée en juin dernier. Mais le contexte a changé.

Le x86S n’est plus, et c’est peut-être mieux comme ça

Cette décision d’Intel apparaît logique. Toute modification significative de l’architecture x86 nécessite une collaboration étroite avec AMD, l’autre acteur majeur de cet écosystème vieux de 46 ans. Les deux entreprises détiennent un duopole qui exige une standardisation rigoureuse des spécifications.

La création récente du x86 Ecosystem Advisory Group montre bien ce besoin de collaboration. Face à la concurrence croissante d’ARM dans les marchés grand public et centres de données, l’unification de l’écosystème x86 devient plus que jamais primordiale.

Pour rappel, Intel traverse en ce moment une période de transformation majeure, marquée par la plus importante restructuration de son histoire et la recherche d’un nouveau PDG. L’avenir dira si certaines innovations développées dans le cadre du projet x86S seront reprises par le nouveau groupe consultatif, mais une chose est certaine : les futures évolutions de l’architecture x86 seront désormais le fruit d’une collaboration industrielle plutôt que d’initiatives isolées.

L’impact de cette décision sur d’autres projets d’Intel, comme le Flexible Return and Event Delivery (FRED) et la nouvelle spécification AVX10, reste à déterminer. Le géant des processeurs a reçu des questions supplémentaires à ce sujet, et leurs réponses seront attendues avec intérêt par toute l’industrie.