Clap de fin pour les cartes graphiques chez Intel ? Le géant aurait d’autres priorités

Les commentaires du PDG d’Intel, Pat Gelsinger, sur les cartes graphiques discrètes sèment le doute sur l’avenir de la gamme Arc destinée aux joueurs. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré voir « moins de besoin pour les cartes graphiques discrètes sur le marché à l’avenir ». De quoi sérieusement s’interroger sur l’avenir de cette division chez Intel.

Intel va bientôt nous proposer des GPUs conçus spécialement pour les usages créatifs et professionnels // Source : Intel via Engadget

Lors d’une récente conférence téléphonique avec les investisseurs de Wall Street, Pat Gelsinger a expliqué que l’accent serait de plus en plus mis chez Intel sur ce qu’il a qualifié de « grandes capacités graphiques intégrées ». Autrement dit, des solutions graphiques intégrées aux processeurs, plutôt que de véritables cartes graphiques dédiées pour le jeu.

Cette déclaration n’est guère de bon augure pour la feuille de route des cartes graphiques Arc d’Intel, qui devait notamment inclure la génération Battlemage, succédant aux premiers GPU Arc Alchemist. On s’attendait ensuite à voir débarquer Celestial et Druide, mais toutes pourraient finalement ne jamais voir le jour.

Intel aurait-il abandonné ses cartes graphiques ?

Certes, « moins de besoin » ne signifie pas nécessairement « pas de besoin du tout ». Mais dans le contexte des nombreuses difficultés traversées par Intel, et des importantes suppressions de postes en cours, ces propos sonnent comme un mauvais présage. Il est en effet difficile d’imaginer qu’Intel reste pleinement engagé dans cette feuille de route pluriannuelle de cartes graphiques de jeu discrètes.

Des rumeurs circulaient déjà depuis un certain temps sur un engagement vacillant d’Intel envers sa gamme Arc. Mais il est également possible que cette perte de confiance soit beaucoup plus récente.

Il est également intéressant de noter que ces « grandes » puces graphiques intégrées pourraient être quelque chose d’intéressant en soi. Un GPU intégré offrant des performances équivalentes à une carte graphique discrète de milieu de gamme serait en effet une avancée notable. Reste à savoir ce que Gelsinger entend réellement par « grandes » capacités.

Quoi qu’il en soit, notre meilleure hypothèse est que nous verrons probablement encore des cartes graphiques basées sur Battlemage au début de la nouvelle année. La majorité des investissements nécessaires pour les amener sur le marché ont sans doute déjà été réalisés. Intel pourrait même disposer d’un stock de GPU prêts à être intégrés à ces cartes.

Mais au-delà ? La possibilité que Celestial soit sauvé même si Battlemage rencontre un vrai succès auprès des joueurs est mince. Ces déclarations du PDG ne présagent vraiment rien de bon pour l’avenir des cartes graphiques Arc d’Intel.