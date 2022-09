Intel Arc : on fait le point sur les futures cartes graphiques pour PC de bureau

La date de sortie des nouvelles cartes graphiques de bureau de la série Arc A d'Intel est encore inconnue, mais Intel a partagé quelques caractéristiques pour nous faire patienter.

Les choses s’accélèrent enfin chez Intel avec sa nouvelle famille de produits Intel Arc. Après une discrète arrivée de ses GPU Arc sur les ordinateurs portables, l’annonce des GPU Arc Pro dédiés à la création, Intel a dévoilé toutes les caractéristiques de ses cartes graphiques pour PC de bureau.

À l’image des processeurs Intel Core, les puces graphiques Intel Arc se divisent en trois segments : Intel Arc 3 pour l’entrée de gamme, Intel Arc 5 et 7 pour les gammes plus performantes. Toujours pas de dates de sortie, mais cela arrive, Intel a annoncé les caractéristiques techniques de l’Arc A580, de l’Arc A750 et de son futur produit phare, l’Arc A770. Le tableau ci-dessus présente les GPU que nous pouvons attendre pour le lancement. Fait intéressant, il n’inclut aucune mention de l’Arc A310.

Pour commencer, nous avons l’Intel Arc A380. Ce GPU est identique aux différentes fuites, il sera livré avec 8 Go de VRAM G6 à 15,5 Gbps sur un bus mémoire 96 bits pour une bande passante effective de 186 GB/s. Le GPU, sans overclocking, est cadencé à 2000 MHz. Concernant les autres caractéristiques, nous avons huit cœurs Xe associés à des huit unités RT (le ray-tracing) et 128 XMX (les unités dédiées à l’IA). Ces dernières unités sont utiles pour XeSS. À l’instar du DLSS de Nvidia, il s’agit d’une couche d’IA utilisée pour l’upscaling permettant d’augmenter le débit dans les jeux.

L’Arc A580 de milieu de gamme peut être opposé à une GeForce RTX 3050. Elle obtient une grosse bande passante à 512 GB/s. Elle est propulsée par 24 cœurs Xe, 24 unités RT et 384 XMX. Cependant, la fréquence d’horloge semble être un peu plus basse, Intel parle de 1 700 MHz contre 2 000 MHz pour l’Arc A380. On ne sait pas dans quelle mesure les cartes personnalisées profitent d’un overcloking généreux.

L’Arc A750 et l’Arc A770 sont des éditions limitées d’Intel

L’Intel Arc A750 Limited Edition (série Arc 7), l’équivalent de la Founders Edition d’Intel, proposera 28 cœurs Xe et donc 3 584 ALU fonctionnant à 2 050 MHz. La puissance de calcul théorique est supérieure de près de 20 % à celle de l’Arc A580. L’Arc A750 disposera également de 8 Go de mémoire GDDR6, également connectée à une interface 256 bits et cadencée également à 8 000 MHz. Intel spécifie une consommation électrique de 225 watts. Cette valeur est déclarée « Total Board Power » et correspond ainsi à l’ensemble de la carte graphique et pas seulement au GPU.

Vous pouvez voir plus bas les caractéristiques de l’Arc A770. À ce sujet, il semble étrange que la consommation électrique totale soit la même que l’A750. La Radeon RX 6900XT et la GeForce RTX 3070 Ti sont les comparaisons les plus proches de cette future A770.

Dernier point, mais non le moindre, l’Intel Arc A770 existe en deux configurations avec 8 Go et 16 Go de VRAM. Notez que la variante « Limited Edition » d’Intel sera livrée avec 16 Go de mémoire. Les partenaires d’Intel pourront créer des cartes Arc A770 en 8 Go s’ils le souhaitent.

Un peu de concurrence

Pour le moment, aucune date de disponibilité n’a été communiquée. Rappelons, au passage, que Nvidia annoncera ses RTX 40 d’ici très peu de temps. De plus, Intel va commercialiser ses cartes graphiques dans un nombre limité de pays.

Pour nous faire patienter, Intel a mis en ligne série de 48 benchmarks pour montrer comment ils se comparent à la concurrence. Cependant, sans tests indépendants, ni tarifs, il est difficile de dire comment cette série A se compare réellement aux cartes existantes de cartes graphiques de Nvidia ou AMD.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.