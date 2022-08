Arc Pro : Intel dévoile trois nouveaux GPU dédiés à la création

Intel vient d'annoncer l'arrivée prochaine de trois nouvelles cartes graphiques sous l'égide Arc Pro. Destinés à la création et aux stations de travail, ces nouveaux GPU devraient s'installer sur le marché en fin d'année.

Si Intel s’était jusqu’à présent surtout concentré sur l’annonce et le lancement (encore embryonnaire) de cartes graphiques Arc Alchemist vouées au grand public et au gaming, la firme n’oublie pas pour autant le secteur professionnel. Preuve en est, Intel a annoncé ce 8 août le lancement prochain de trois nouveaux GPUs conçus spécifiquement pour les pros, les stations de travail et les logiciels de création (codage, rendu, modélisation 3D, montage vidéo, retouche photo…).

Regroupées sous l’égide « Arc Pro », ces nouvelles puces arriveront en fin d’année sur le marché, promet Intel, et se déclineront autour de deux références pour PC de bureau, et d’un modèle mobile pour PC portables.

Ne pas laisser à AMD et Nvidia le monopole des pros…

Dans le détail, l’Intel Arc A40 sera la solution la plus compacte offerte par Intel. Cette carte « single slot » développe 3,50 TFLOPs de puissance de calcul, rapporte Engadget, et s’appuie sur 6 Go de mémoire vidéo. Plus encombrante, puisqu’elle occupera deux slots, l’Arc A50 monte pour sa part à 4,80 TFLOPs mais conserve 6 Go de VRAM. Comme son nom le laisse supposer, l’Arc A30M est pour sa part réservée aux PC portables où elle développe un niveau de performances équivalent à l’Arc A40, mais en se contentant de 4 Go de mémoire vidéo seulement.

Ces trois nouvelles références prennent pleinement en charge le ray tracing et supportent nativement l’encodage en AV1. Une particularité que la marque est fière de mettre en avant puisque les modèles de la concurrence ne l’offrent pas dans l’immédiat. En matière d’affichage à proprement parler, les GPUs Arc Pro embarquent quatre ports mini DisplayPort et peuvent gérer jusqu’à deux écrans 8K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un écran 5K à 240 Hz, deux écrans 5K à 120 Hz ou bien quatre écrans 4K à 60 Hz.

À ce stade, Intel n’annonce pas encore de prix pour ses nouveaux GPUs Arc Pro, et ne donne aucune date de sortie précise. On sait par contre que ces cartes font en ce moment l’objet de démonstrations sur le salon SIGGRAPH, qui vient d’ouvrir ses portes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.