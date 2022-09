Project Beyond : Nvidia GeForce tease une grande nouveauté

Nvidia a lancé une nouvelle campagne de communication sur ses réseaux sociaux. Qu'est-ce donc que « Project Beyond » ?

La conférence d’Apple est terminée et l’actualité tech reprendre normalement son cours. Quelques heures après l’événement, Nvidia a débuté une campagne de communication autour d’un futur événement avec un petit teasing sur ces réseaux sociaux : Project Beyond.

C’est quoi Project Beyond ?

Impossible de tirer quelque conclusion que ce soit à partir de la petite vidéo de quelques secondes. On peut seulement analyser le contexte de ce teasing. Tout d’abord, il a été partagé par tous les comptes locaux de Nvidia GeForce, c’est donc pour préparer une annonce internationale. On voit également que c’est le compte Nvidia GeForce qui partage la vidéo, et non par exemple, le compte GeForce Now. Il ne devrait donc pas s’agir de cloud gaming.

Il y a une réponse évidente qui vient en tête quand on pense à un teasing de Nvidia en septembre : l’arrivée des GeForce RTX 4000 très attendue. Jensen Huang, le patron de Nvidia, avait lui-même suggéré une présentation en septembre pour la nouvelle architecture Ada Lovelace. La firme organise notamment sa GTC pour les professionnels avec une conférence le 20 septembre.

Toutefois, une nouvelle génération de cartes graphique ne semble pas vraiment s’inscrire dans un projet plus large qui mériterait d’être teasé sous le nom « Project Beyond ». Ce titre suggère de se projeter dans l’avenir et de voir plus loin qu’un lancement de cartes graphiques. Il s’agit peut-être d’une nouvelle catégorie de produit pour Nvidia, en lien avec le Metavers auquel la marque est très attachée, ou d’une nouvelle technologie que l’on retrouvera dans les prochaines GeForce.

Quoi qu’il arrive, on ne parle pas ici d’une fuite, mais d’une campagne de communication. On devrait donc en savoir plus dans les jours ou semaines à venir.

