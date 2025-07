Le plus beau break du monde est peut-être chinois : la preuve avec cette voiture électrique Huawei

Après la berline S9, le constructeur chinois Stelato, créé par BAIC et Huawei, lève le voile sur la version break, baptisé S9T. Une nouvelle voiture électrique très élégante et conçue pour les familles, avec une débauche de technologies et des autonomies intéressantes.

Crédit : Stelato

Les constructeurs automobiles chinois commencent à bien se faire connaître en Europe. Cependant, certains restent encore totalement inconnus pour le grand public sur le Vieux Continent. C’est par exemple le cas de Stelato, une jeune marque née de la collaboration du géant de la tech Huawei et du groupe BAIC.

Un nouveau break familial

La firme avait levé le voile au mois de juillet 2024 sur sa toute première voiture électrique, une berline connue sous le nom de Stelato S9. Nous avions par la suite eu la chance de pouvoir l’approcher et monter à son bord au cours du mois de juin 2025. Et voilà désormais que cette rivale de la Tesla Model S se décline en une nouvelle version. Elle prend le nom de S9T et la forme d’un break électrique, comme le confirment les premières images publiées par la marque sur Weibo.

Crédit : Stelato

Cette nouvelle variante reprend logiquement le style de la berline, et tout particulièrement sa face avant. Cette dernière adopte une signature lumineuse qui n’est pas sans nous rappeler les productions d’un autre constructeur chinois, Aito. D’ailleurs, les deux marques sont nées d’une collaboration avec Huawei. Le break s’offre également des jantes similaires à la version standard, mais sa silhouette est quant à elle radicalement différente, notamment à l’arrière. Mais elle n’a rien de lourd visuellement, bien au contraire.

Pour le moment, les dimensions du break ne sont pas encore connues, mais elles devraient rester proche de celles de la berline. Pour mémoire, cette dernière mesure 5,16 mètres de long pour 1,99 mètre de large et 1,49 mètre de haut. Le poste de conduite devrait être repris de cette dernière, avec un grand écran tactile dont la dimension n’a pas encore été confirmée. Ce dernier est associé à un combiné d’instrumentation numérique et à un écran fixé au plafond pour les passagers de la banquette arrière.

Crédit : Stelato

L’empattement de la Stelato S9 mesure 3,05 mètres, et il devrait être sensiblement le même pour le break. Mais là encore, il faudra encore attendre avant d’en savoir plus à ce sujet. Une chose est cependant sûre, les prestations devraient là encore être particulièrement haut de gamme, afin de rivaliser avec une Audi A6 e-tron Avant ou une BMW i5 Touring, entre autres. Les systèmes d’infodivertissement et de conduite semi-autonome seront fournis par Huawei, mais pas seulement. Puisque c’est aussi le cas de la motorisation électrique de la voiture.

Une autonomie élevée

Pour le moment, le constructeur chinois reste très mystérieux sur la fiche technique de sa Stelato S9T et ne dit rien sur ses caractéristiques techniques. Cependant, il y a de grandes chances pour que celles-ci soient reprises de la berline. Pour mémoire, cette dernière se décline en deux versions 100 % électriques. La première est en propulsion et revendique une puissance de 304 chevaux pour 396 Nm de couple. Une seconde déclinaison à quatre roues motrices est également disponible. Cette dernière ajoute un moteur avant de 212 chevaux et 277 Nm.

Planche de bord de la Stelato S9 berline (pour illustration) // Source : Stelato

Dans les deux cas, la berline est dotée d’une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) Qilin CTP 3.0 fournie par CATL d’une capacité de 100 kWh. De quoi lui offrir une autonomie maximale de 816 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 700 kilomètres avec l’homologation WLTP. La recharge permet quant à elle de récupérer jusqu’à 200 kilomètres en seulement cinq minutes. Ce n’est pas tout, car la berline est aussi proposée avec un prolongateur d’autonomie. De quoi lui permettre d’atteindre les 1 355 kilomètres CLTC, soit 1 150 kilomètres WLTP environ.

Crédit : Stelato

Cette déclinaison s’offre un moteur de 304 chevaux et une batterie de 37 ou 53,4 kWh, au choix. Mais pas sûr qu’elle sera un jour vendue en Europe, car ce type de motorisation plaît surtout à la Chine. Et elle sera soumise aux droits de douane, sans avoir le droit au bonus écologique. Pour l’heure, le prix du break électrique n’a pas été annoncé, mais la berline démarre pour rappel à partir de 309 800 yuans, ce qui donne environ 37 000 euros selon le taux de change actuel.