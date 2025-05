Ce vélo électrique français est la preuve qu’un vélo peut être pratique et compact

Petites roues, capacité de chargement importante et encombrement réduit : Oklö vient de lancer le Simplix, un vélo électrique parfait pour ceux qui n’arrivent pas choisir entre un mini-vélo et un vélo cargo.

Oklö Simplix // Source : Oklö

Vous avez besoin d’un vélo capable d’emmener des objets assez lourds et encombrants, mais vous ne disposez pas de beaucoup de place pour stocker un vélo cargo ? Alors l’Oklö Simplix devrait vous intéresser. Après l’Oklö Evo, la société française, basée à Annecy, vient de lancer un vélo électrique s’apparentant à un longtail, mais en version mini, notamment grâce à ses petites roues, annonce la marque dans un post LinkedIn.

Des petites roues qui changent tout ?

Oklö a fait le choix de petites roues. Si cela constitue un désavantage pour la stabilité du vélo, cela offre en contrepartie plusieurs avantages. Notamment la possibilité d’accueillir une large amplitude de gabarits de cyclistes sur une seule taille de cadre, allant de 1,45 m à 1,90 m. Cette polyvalence est rendue possible par la hauteur de cadre basse, due aux petites roues et, par conséquent, aux haubans raccourcis.

Oklö Simplix // Source : Oklö

En optant pour ces petites roues, l’Oklö Simplix gagne aussi en maniabilité. Ce phénomène est bien connu en VTT : les anciens modèles en 26 pouces étaient réputés plus maniables que les actuels 29 pouces, même s’ils étaient moins performants et rapides que les grandes roues d’aujourd’hui.

Ces petites roues présentent également un dernier avantage : celui du poids. En réduisant la taille des jantes, il est possible de réduire la taille du cadre et donc d’utiliser moins de matière. Cela explique en partie le poids contenu de 21 kg en version Eco avec assistance électrique. À titre de comparaison, le best-seller Decathlon R500E pèse 38 kg ! Manœuvrer l’Oklö Simplix s’annonce donc plus simple que sur la majorité des vélos cargos. En version musculaire, le vélo ne pèse que 17,6 kg.

Modulable et solide

Oklö a fait un choix simple : celui de l’acier Cro-Mo pour le cadre. L’objectif est de proposer un vélo à la fois robuste et facilement réparable, si jamais il ne se révélait pas assez solide pour votre usage. Résultat : un vélo capable de supporter jusqu’à 15 kg sur le porte-bagages avant et 50 kg sur le plateau arrière.

De plus, le système Klickfix permet de fixer de nombreux accessoires, pour configurer le vélo selon vos envies et, surtout, selon vos besoins. Sur les photos du constructeur, on remarque la présence d’un panier pour chien, d’un siège pour enfant ou encore d’un panier de rangement. Sous le cadre du porte-bagages avant, on distingue une petite lampe blanche ; même chose à l’arrière, avec cette fois une lampe rouge, conformément à la nouvelle législation sur les éclairages vélo.

Trois versions : une musculaire et deux électriques

La version la plus accessible est le Simplix Meca. Pour 1 190 euros (890 euros en profitant de l’offre de lancement), elle permet de s’équiper d’un vélo longtail pratique à un tarif abordable. Destinée aux personnes roulant principalement sur le plat ou n’ayant pas peur de pédaler, selon la marque, cette version devra se contenter de freins à patins de type V-Brake. Ce système n’offrant pas la meilleure puissance de freinage, il faudra donc anticiper les arrêts, surtout en charge.

La seconde version, le Simplix Eco, est vendue au prix de 1 990 euros (1 690 euros avec l’offre de lancement). Elle bénéficie d’une assistance électrique. Oklö a opté pour un moteur placé dans la roue arrière, le Virvolt 750 que nous avions pu essayer, associé à une batterie de 250 Wh offrant une autonomie d’environ 30 km. Cette version aussi se contente de freins à patins.

Enfin, la version la plus aboutie est le Simplix Plus. Proposée à 2 290 euros (ou 1 990 euros avec l’offre de lancement), elle conserve le même moteur arrière, mais s’équipe d’une batterie de 350 Wh, permettant de parcourir jusqu’à 50 km. Elle dispose également, enfin, de freins à disque hydrauliques. Cette version autorise une charge roulante un peu plus élevée, allant jusqu’à 140 kg, contre 120 kg pour les autres modèles.

Oklö Simplix Evo // Source : Oklö

Oklö indique que les précommandes du Simplix sont désormais ouvertes. Les réservations se font contre un acompte de 100 euros, remboursable en cas d’annulation. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de septembre, parfait pour reprendre le rythme après les congés d’été.