Voici la preuve qu’un vélo électrique peut être à 90 % d’origine européenne, mais cela à un coût

Dans le milieu du vélo, de nombreux composants proviennent d’Asie. Mais pour se démarquer de la concurrence, la marque allemande Muli Bike vient de lancer une édition limitée de son cargo, misant sur des composants européens.

Muli Motor EU // Source : Muli Cycles

Faire le pari de se tourner vers des fournisseurs européens est risqué, car remplacer certains composants par des composants choisis exclusivement pour leur origine liée au Vieux continent peut faire gonfler le prix final du vélo. Mais qu’en est-il pour le Motor EU de Muli Bike ?

Un nouveau moteur

Nombreux sont les vélos à avoir subi des évolutions après le lancement par Bosch d’une nouvelle version du Performance Line CX développant 85 Nm.

Mais ce n’est pas cet aspect de nouveauté qui motive la marque Muli à intégrer le moteur Bosch sur son vélo cargo Motor EU, équipé d’une batterie de 545 Wh. C’est avant tout la fabrication de ce moteur en Allemagne qui justifie ce choix, remplaçant ainsi le moteur Shimano Steps E6100.

Commande moteur Bosch Performance Line CX // Source : Muli Cycles

La puissance est transmise à un moyeu 3×3 NINE entraîné par une chaîne et non par une courroie. Il aurait été plus difficile de trouver une courroie de vélo fabriquée en France qu’une chaîne.

90 % du vélo d’origine européenne

Le Muli Motor EU se revendique à 90 % d’origine européenne, comme l’indique son constructeur. Le cadre, 100 % en acier recyclé, est réalisé dans l’usine de Cologne. Il s’agit d’un cadre compact, puisque le Muli Motor EU mesure 1,98 m de long, alors que la concurrence dépasse largement les 2 m sur le segment des biporteurs. Cette édition spéciale arbore un coloris « Vanilla Pop ».

On note également la présence de freins de l’équipementier allemand Magura, avec les MT-C hydrauliques à quatre pistons. Quant aux pneus, il s’agit de Schwalbe Big Apple de 55 mm. Certes, la marque Schwable est allemande, mais leurs pneus sont en revanche fabriqués en Indonésie et au Vietnam.

Phare arrière du Muli Motor Eu // Source : Muli Cycles

Un tarif bien en hausse

Le Muli Motor EU coûte 6 850 euros, un tarif élitiste qui s’explique par le choix de ses composants européens. La version standard du Muli Motor est proposée à 4 460 euros, ce qui représente une différence de prix significative.

Les vélos cargo Muli peuvent être complétés de :

Siège enfant

Housse de pluie

Pare-soleil

Porte-bagages

Trappe pour chien

Coussin pour chien

Muli Box (2025)