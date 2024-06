Le géant Shimano dégaine deux nouveaux moteurs pour vélo électrique : tout ce qu’il faut savoir

Les EP5 et E6100 rejoignent le catalogue de Shimano relatif aux moteurs pour vélo électrique. Tout porte à croire qu’ils seront exhibés à l’Eurobike de Francfort début juillet.

Shimano muscle son jeu. L’un des plus importants motoristes d’Europe en matière de vélos électriques ajoute deux nouveaux systèmes à son catalogue : voici donc les Shimano EP5 et Shimano E5100, que l’on devrait retrouver sur des VAE milieu de gamme, nous apprend les médias spécialisés Cycling Electric et eBike News.

Débutons par l’E5100, présenté comme une version améliorée de l’actuel E500. Au menu du jour : un couple revu à la hausse, de 50 Nm plus précisément contre 40 Nm pour l’E500. Le poids du bloc – qui bénéficie d’un boîtier en aluminium – grimpe par ailleurs à 2,4 kg, soit quelques grammes de plus que les 2,38 kg que l’E500.

Un moteur paramétrable au possible

Ce moteur prend en charge la fonction Auto Shift, qui permet de passer les vitesses de manière automatique notamment lorsque le vélo est équipé d’un système dédié. L’application E-Tube Project Cyclist permet quant à elle de configurer à la carte les paramètres de son moteur, avec un total de 15 réglages possibles. Trois modes d’assistance sont par ailleurs au menu : Eco, Trail et Boost.

Le moteur Shimano EP5 reprend certaines fonctions de son compère, à savoir l’Auto Shift, les modes d’assistance et la configuration relativement fine du moteur. Il hausse cependant le niveau en termes de couple : 60 Nm, pour un poids total de 3 kg tout de même. Il peut aussi bien être combiné avec des freins à patin, à disque et des systèmes de rétropédalage.

Rendez-vous à Francfort

Selon la batterie associée, Shimano évoque une autonomie capable de grimper à plus de 270 km. Évidemment, le poids de l’utilisateur et du vélo, la typologie du terrain et aussi et surtout le mode d’assistance utilisé jouent sur le rayon d’action d’un cycle. On se doute que dans la réalité, ces fameux 270 km ne sont que très rarement atteints.

Dans tous les cas, nous devrions sans aucun doute découvrir en chair et en os ces deux nouveaux blocs lors de l’Eurobike de Francfort, qui débutera le 3 juillet prochain.