Les nouvelles ne sont toujours pas bonnes pour le vélo : la preuve avec les résultats 2024 du géant Shimano

Le leader mondial des transmissions de vélo Shimano, véritable indicateur sur la santé du secteur, a publié ses résultats financiers 2024. Ses ventes ont chuté de presque 5 %, tout comme son résultat d’exploitation, de 22,2 %. Pour autant, une reprise modérée est attendue.

Si l’on attend de pieds fermes la présentation de l’Observatoire du Cycle 2024 prévu pour avril prochain, et ce afin de connaître tous les chiffres de ventes de l’an passé en France, d’autres rapports tendent à nous donner de premiers indices sur la santé de la filière vélo. Le dernier en date n’est autre que celui de Shimano, le leader mondial des transmissions.

Les résultats de Shimano sont toujours scrutés de très peu : ils sont considérés comme de véritables indicateurs sur l’état du marché. Sans grande surprise, le millésime 2024 n’a pas été flamboyant, avec une baisse des ventes de 4,9 %, note Nieuwsfiets. Le résultat d’exploitation chute quant à lui lourdement : 22,2 %.

Plusieurs facteurs phares

« Au cours de l’exercice 2024, l’économie mondiale a commencé à croître modérément à mesure que l’inflation diminuait. Cependant, l’incertitude sur les perspectives a augmenté en raison des tensions croissantes en Ukraine et au Moyen-Orient, de la stagnation de l’économie chinoise et des changements de direction dans plusieurs pays », explique Shimano.

Et de poursuivre : « En Europe, la consommation personnelle a repris à mesure que les augmentations de prix se sont atténuées et que l’économie a commencé à se redresser. Aux États-Unis, la consommation personnelle est restée forte, mais la croissance économique a été quelque peu lente en raison du ralentissement du marché du travail et des taux d’intérêt élevés ».

Une transmission gravel Shimano GRX RX12 11 vitesses. // Source : Olympia Cicli

Shimano s’attarde ensuite sur les marché asiatiques : « En Chine, l’économie est restée faible en raison de la stagnation continue du secteur immobilier et d’une consommation personnelle décevante. Au Japon, l’économie a connu une reprise modérée grâce à une forte demande du tourisme entrant et à l’amélioration de la situation de l’emploi et des revenus ».

Plus globalement, la firme nipponne affirme que les ventes au détail de vélos neufs ont été encore faibles l’an passé, tout particulièrement en Amérique du Nord, en Asie, en Océanie, en Amérique centrale et du Sud, en Chine et au Japon. Pour autant, une gamme de produits Shimano a réussi à se démarquer du reste : le SHIMANO 105 et le SHIMANO GRX, note-t-il. Dans tous les cas, « les ventes nettes du segment des vélos ont diminué de 5,2 % ».

Des projections optimistes

Un bilan découle bien souvent sur des projections. À quelle sauce la filière mondiale du cycle va être mangée ? « Une reprise économique modérée est attendue en raison d’une inflation plus faible et d’une reprise de la consommation personnelle en Europe et aux États-Unis. Toutefois, l’instabilité politique en Europe et les politiques commerciales de la nouvelle administration américaine pourraient avoir un impact », note Shimano.

Du côté de la Chine, cette reprise pourrait prendre du retard. En cause : la stagnation du secteur immobilier, qui aurait un impact global sur l’économie. À n’en pas douter, les premiers trimestres 2025 seront observés de près pour tenter de comprendre la dynamique du secteur.