Cette future fonction de Google Keep va devenir indispensable

Les équipes de Google Keep travaillent sur une fonctionnalité permettant de rechercher des informations spécifiques au sein d’une note.

D’une simple application de prise de note, Google Keep prend désormais une place de plus en plus importante au sein de l’écosystème Android. Une place centrale qui exige l’arrivée de certaines fonctions indispensables, à l’image d’un système de recherche au sein des notes. Bonne nouvelle, cette fonctionnalité serait en cours de développement, rapporte Android Authority.

Retrouver un élément précis

Repérée dans la version 5.25.282.00.90 de l’application Android Google Keep, la fonctionnalité « Rechercher dans la note » pourrait aider de nombreux utilisateurs.

La fonction « Rechercher dans la note » dans Google Keep. // Source : AssembleDebug & Android Authority

Pour le moment, lorsqu’un utilisateur souhaite retrouver une information dans l’application, il n’a accès qu’à un système de recherche simple. Pratique, mais perfectible pour les personnes aux notes longues comme le bras qui ont besoin de retrouver une information détaillée.

Cette fonctionnalité présente dans le code de l’application n’est pas opérationnelle. Elle apparait au sein du menu à trois points dans une note, mais lorsque l’on clique dessus, elle provoque un crash de l’application. Si l’on ne connait pas encore sa date de déploiement, sa présence suggère l’arrivée prochaine d’une phase de test. Une bonne nouvelle pour les amateurs de notes en pagaille.

